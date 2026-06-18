Вероятны колебания котировок золота в диапазоне $4200-4300/унц. на горизонте ближайших недель - Freedom Global

Вероятны колебания котировок золота в диапазоне $4200-4300 за тройскую унцию на горизонте ближайших недель, полагает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

"С начала торгов 18 июня золото дешевеет на 2,1%, до $4289,8 за тройскую унцию, серебро падает в цене на 3,5%, платина - на 4%, палладий - на 4,7%, - констатирует эксперт. - Выраженная коррекция драгметаллов связана с заявлениями нового главы ФРС Кевина Уорша о необходимости борьбы с инфляцией, а также с новыми ориентирами регулятора, предполагающими минимум одно повышение ставки до конца года".

По мнению Мильчаковой, котировки золота способны вернуться на уровень поддержки $4300/унц. до конца июня при поддержке со стороны спроса мировых центробанков. По данным WCG, в апреле года ЦБ Польши, Китая и Чехии значительно нарастили долю резервов в золоте, сократив долларовые резервы.

На ближайшие недели аналитик прогнозирует колебания котировок золота в коридоре $4200-4300/унц.

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