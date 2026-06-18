Рубль днем слабеет в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 18 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль слабеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8155 руб., что на 3,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск укрепился на 26 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,49 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 19 копеек, до 84,75 руб./EUR1.

Пара юань/рубль останется в середине диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в четверг, а доллар/рубль постарается выйти в верхнюю часть коридора 71-76 руб./$1, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"...Ждем некоторого охлаждения спроса на валюты в течение дня. Полагаем, что, несмотря на текущую слабость рынка нефти, интрига относительно быстрого разрешения конфликта на Ближнем Востоке, скорее всего, сохранится, - пишет эксперт в материале. - Кроме того, способствовать снижению волатильности будут экспирация деривативов и текущие осторожные ожидания по заседанию ЦБ РФ, по итогам которого, помимо снижения ставки (мы ждем минус 50 б.п.), регулятор вновь может дать достаточно жесткие комментарии".

Рубль может показать очень краткосрочное укрепление по отношению к юаню к концу текущего месяца, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина.

"На валютном рынке сохраняется умеренный тренд на ослабление рубля. В среду пара юань/рубль сумела закрепиться выше несильного сопротивления на уровне 10,75 руб. за юань. Не исключаем очень краткосрочного укрепления рубля на налоговом периоде ближе к концу месяца. Этот момент, если он возникнет, нужно использовать для увеличения валютной позиции", - пишет эксперт.

Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов (б.п.) - до 14,0% годовых, считает большинство аналитиков. Некоторые эксперты прогнозируют более скромный шаг - снижение на 25 б.п., до 14,25%.

ЦБ в апреле пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 14,5%. Регулятор тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

"Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них (ближайших заседаний - ИФ)", - заявил в начале июня зампред Банка России Алексей Заботкин, повторив апрельский сигнал. По его словам, пространство для смягчения денежно-кредитной политики не увеличилось.

Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на 25 б.п., зампред ЦБ напомнил заявление с одной из последних пресс-конференций по ставке: "Если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена". Такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад (летом 2020 года).

"Что касается возможных шагов, вы знаете, мы их не комментируем. В зависимости от ситуации, возможны и большие шаги (больше 50 б.п. - ИФ), но возможны и паузы в рамках в том числе базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают", - заявила в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Заботкин тогда добавил, что шаг в 25 б.п. он бы тоже не исключал (если на это будут основания).

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией дают результат, поэтому можно ожидать снижения ключевой ставки. "Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, пять с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - заявил глава государства.

Инфляция в РФ, по данным Росстата, с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% с 2 по 8 июня. Годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и поднялась до 5,60% с 5,50% на 8 июня, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Банк России представил расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции. Так, инфляция с устранением сезонности в мае снизилась до 0,15% с 0,19% в апреле, оказавшись ниже уровня октября 2022 года (0,18%).

ЦБ в преддверии заседания совета директоров также опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса. Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% (несмотря на рост цен на бензин), ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться пятый месяц подряд.

Цены на нефть снижаются днем в четверг на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, об этом он заявил журналистам во Франции. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума, который, как ожидается, приведет к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 1,12%, до $78,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,77%, до $75,43 за баррель.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей.

Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.

Эб аш