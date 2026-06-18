Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Джи-групп - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций АО "Джи групп" серии БО-002P-07, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

"Джи-групп" 23 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-07 со сроком обращения два года, без амортизации. Индикативная ставка купона - не выше 18,5% годовых (ежемесячно), доходность к погашению (YTM) - 20,15%, дюрация - 1,4 года.

Эксперт ожидает, что доходность нового выпуска "Джи-групп" после размещения снизится до справедливого уровня 18,5%, ближе к старым выпускам компании, а также к облигациям с похожей дюрацией и кредитным риском других девелоперов - "Сэтл" и "ЛСР". С этими компаниями "Джи-групп" сопоставима по долговой нагрузке и акционерам, но масштаб бизнеса (доля рынка) у "Сэтл" и "ЛСР" больше.

"Принимая во внимание справедливую доходность 18,5%, а также с учетом снижения доходностей ОФЗ на 1%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 21% - привлекательно. Доходности облигаций девелоперов 2-го эшелона составляют примерно от 15% до 22%", - указывает Куликов.

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