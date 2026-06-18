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18 июня 2026 года 14:00
Техкартина по индексу Мосбиржи остается слабой - "Финам"
Техническая картина по индексу Мосбиржи остается слабой, говорится в комментарии аналитика "Финама" Андрея Шарова. Российский рынок акций в четверг, 18 июня, снижается, констатирует эксперт. Давление на него оказывают падение котировок нефти после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном, которое предполагает восстановление движения через Ормузский пролив и ослабление санкций против иранского нефтяного экспорта. Дополнительным фактором неопределенности остается санкционная риторика Запада в отношении России, а также ожидание решения Банка России по ключевой ставке в пятницу, 19 июня 2026 года. "После ухода ниже 2500 пунктов техническая картина по индексу Мосбиржи остается слабой. При сохранении негативного внешнего фона индекс может продолжить снижение к зоне 2450 пунктов. В случае улучшения настроений рынок может попытаться вернуться в диапазон 2500-2560 пунктов", - пишет Шаров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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