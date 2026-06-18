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18 июня 2026 года 09:10

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду после заседания Федрезерва. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Нефть дешевеет утром четверга, Brent торгуется у $77,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции.

"Инфляция остается выше целевых 2%, что отчасти отражает шоки на стороне предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая цены на энергоносители. Комитет обеспечит ценовую стабильность", - говорится в документе.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4%. Девять из 18-ти руководителей, представивших свои оценки, ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 базисных пунктов.

Новый глава ФРС Кевин Уорш не участвовал в составлении прогноза. В ходе пресс-конференции по итогам заседания он сказал, что считает это "неполезным" для реализации политики ЦБ. Уорш также подчеркнул твердость намерения Федрезерва в стабилизации цен.

"В заявлении ФРС и комментариях Уорша на пресс-конференции явно прослеживался "ястребиный" уклон, - отметил трейдер Rosenblatt Securities Майкл Джеймс. - Главный вывод, на мой взгляд, заключается в том, что ФРС сосредоточилась на задаче обеспечения ценовой стабильности".

В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Inc. (SPB: MRNA) (+11,6%), Robinhood Markets (SPB: HOOD) (+8,9%) и GE Vernova (SPB: GEV) (+6,8%), в составе Dow Jones - Caterpillar (SPB: CAT) (+1,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) (+0,8%) и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+0,7%).

Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana (-10,3%), EchoStar (-7,7%) и Equifax, в Dow Jones - Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-4,1%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-3,8%) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-3,5%).

Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке.

Акции биржевого оператора CME Group, объявившего ранее о назначении нового CEO, снизились в цене на 3,5%.

Заметно нарастили капитализацию чипмейкеры Broadcom (SPB: AVGO) (+4,3%), Marvell Technology (+3,9%), Intel Corp. (SPB: INTC) (+3,5%), Micron Technology (+2,2%) и Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (+1%).

Рыночная стоимость Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уменьшилась на 5,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 2,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,3%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98% - до 51492,55 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 1,21% - до 7420,1 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 1,34% и закрылся на отметке 26021,66 пункта.2

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг вслед за спадом Уолл-стрит накануне.

Ключевыми событиями среды стали подведение итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и первая пресс-конференция ее нового главы Кевина Уорша.

Федрезерв ожидаемо сохранил базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, но повысил прогноз ее уровня на конец года до 3,8% с 3,4%.

При этом, как сказал Уорш на пресс-конференции, ФРС отказалась от прогнозов относительно направления денежно-кредитной политики (forward guidance), которые она публиковала с 2003 года. По его словам, некоторые руководители центробанка посчитали такие прогнозы неуместными в настоящее время.

Рынок в целом воспринял выступление Уорша как довольно "ястребиное" и увел основные американские индексы в минус.

Вместе с тем поддержку котировкам оказывают новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп заявил, что лично поставил подпись под этим документом. Иранская сторона также подтвердила факт подписания.

Премьер выступавшего посредником Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что меморандум вступил в действие сразу после подписания, в качестве первого шага Тегеран откроет Ормузский пролив, а Вашингтон снимет блокаду.

Ожидалось, что стороны подпишут меморандум только в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет в четверг 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Life Insurance Co., дешевеющие на 6%.

Рыночная стоимость China Hongqiao Group уменьшается на 5,1%, Xinyi Glass Holdings - на 4,9%, Longfor Group Holdings - на 4,8%, WH Group - на 4,5%.

Капитализация WuXi AppTec повышается на 4,2%, BeOne Medicines - на 3%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 3,3%, Wuxi Biologics - на 2,7%, Innovent Biologics - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,9%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Murata Manufacturing (+11,2%).

Рыночная стоимость Ibiden Co. увеличивается на 9,1%, Ajinomoto - на 8,6%, Lasertec Corp. - на 7,6%, Recruit Holdings - на 7,4%.

Цена бумаг Konami Group уменьшается на 9,5%, DeNA Co. Ltd. - на 5,5%, Nitori Holdings - на 4,8%, Idemitsu Kosan - на 2,7%, Kawasaki Heavy Industries - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,8%.

Samsung Electronics наращивает капитализацию на 2,3%, SK Hynix - на 7%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Стоимость акций Posco уходит вниз на 4,2%, Hyundai Motor - на 2,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,4%.

Рыночная стоимость BHP снижается на 0,3%, Rio Tinto - на 2,1%.

Цены на нефть снижаются утром в четверг на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск снижается на $1,79 (2,25%), до $77,76 за баррель. В среду контракт подорожал на $0,59 (0,75%), до $79,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,99 (2,59%), до $74,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (0,97%), до $76,79 за баррель.

Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном, заявил он журналистам во Франции. По информации журналиста Axios Барака Равида, президент подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эмманюэль Макрон. Ранее ожидалось, что документ будет подписан в рамках встречи представителей Ирана и США в Швейцарии в пятницу.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума, который, как ожидается, приведет к окончанию конфликта и позволит возобновить движение судов через Ормузский пролив. Текст меморандума, распространяемый различными СМИ, предусматривает немедленное открытие пролива и полное восстановление судоходства по нему в течение 30 дней.

"Падение цен на нефть возобновилось, поскольку рынки продолжают ожидать скорого возврата иранской нефти на рынок после подписания меморандума с США", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей.

Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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