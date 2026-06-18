"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова.

Эмитент раскрыл финансовые результаты за май по РСБУ. Он по-прежнему сталкивается с давлением на выручку при опережающем росте операционных расходов, при этом в мае стоимость риска была высокой, констатирует эксперт.

"Считаем результаты негативными. Главный отрицательный момент - рост стоимости риска до уровней конца прошлого года. Показатель крайне волатильный от месяца к месяцу, и пока по итогам пяти месяцев менеджмент выполняет свой прогноз с запасом. Тем не менее относительно высокий уровень однозначно негативно воспринят инвесторами, - пишет Перминов. - Сохраняем "нейтральный" взгляд: текущая оценка P/E 2026п - 3,4х против среднеисторического значения 3,9х. По нашим оценкам, из-за давления на чистую процентную маржу чистая прибыль банка в ближайшие два года будет находиться в диапазоне 35-40 млрд руб."

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