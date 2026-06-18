Цене на нефть может быть сложно вернуться заметно выше $80/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировкам нефти марки Brent может быть сложно вернуться заметно выше $80 за баррель в сложившихся условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть росли в течение торгового дня в среду, однако новые деэскалационные новости и резкое укрепление доллара США после заседания ФРС увели котировки ниже. В текущих условиях стоимости нефти марки Brent может быть сложно вернуться заметно выше $80/баррель", - говорится в комментарии экспертов.

Также они отмечают, что последние геополитические вводные не играют на стороне российской валюты. В четверг на фоне экспирации квартальных фьючерсов волатильность на валютном рынке может усилиться, и курс пары CNY/RUB в моменте может уходить в сторону 10,9 руб./юань, полагают аналитики банка.

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