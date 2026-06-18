Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся геополитической напряженности относительно конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в России за неделю с 9 по 15 июня составила 0,15% после 0,20% со 2 по 8 июня, 0,15% с 26 мая по 1 июня, 0,07% с 19 по 25 мая, сообщил в среду Росстат. Из данных за 15 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 июня ускорилась до 5,63% с 5,51% на 8 июня (5,31% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики. Цены на бензин выросли за неделю на 1,0% (после роста на 0,9% неделей ранее), дизельное топливо - на 0,8% (после роста на 0,9%).

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 июня, рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, и большинство аналитиков ожидает ее снижения на очередные 50 базисных пунктов, до 14% годовых. Некоторые эксперты допускают, что регулятор выберет более скромный шаг смягчения денежно-кредитной политики в 25 базисных пунктов из-за увеличивающихся проинфляционных рисков.

Тем временем США и Иран подписали меморандум об остановке конфликта. Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. "Он подписан. Я только что подписал его", - сказал он журналистам во Франции. В свою очередь представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил в ночь на четверг, что представители Ирана и США подписали окончательную версию меморандума об остановке конфликта. "Текст меморандума окончательно согласован, так как обе стороны его подписали", - приводят его слова иранские СМИ.

Очной церемонии не было, стороны направили друг другу подписанную версию соглашения. "Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был согласован для подписания в электронном виде (...), церемония подписания в Швейцарии проводиться не будет", - пояснил Багаи телеканалу IRIB.

Тем временем американские СМИ сообщают о том, что церемония состоится, несмотря на то что президент США Дональд Трамп уже поставил свою подпись под документом. "Официальная церемония подписания с участием (вице-президента США Джей Ди - ИФ) Вэнса, как ожидается, состоится в пятницу", - передает телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника.

Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступают в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном вступил в действие сразу после подписания, в качестве первого шага Тегеран откроет Ормузский пролив, а Вашингтон снимет блокаду, заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

Трамп не исключил, что после истечения 60-дневного срока действия меморандума с Ираном военные действия против этой страны могут возобновиться. "Если все не будет решено за 60 дней, ничего страшного. Мы вернемся к бомбежкам. Знаете, я не хочу этого делать, потому что все (соглашение - ИФ) так хорошо, но возможно, придется, потому что мы никогда не позволим им обладать ядерным оружием", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Трамп также заявил, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят урегулирования, но не знают, как этого добиться. "Я думаю, они оба что-то хотят предпринять, просто не знают как", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7, говоря об урегулировании украинского конфликта. Трамп напомнил, что ранее "очень хорошо" общался и с президентом РФ, и с Зеленским.

Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. "Инфляция остается выше целевых 2%, что отчасти отражает шоки на стороне предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая цены на энергоносители. Комитет обеспечит ценовую стабильность", - говорится в документе.

Руководители ФРС повысили оценку уровня инфляции в текущем году до 3,6% с ожидавшихся в марте 2,7%. Их медианный прогноз предусматривает, что базовая процентная ставка будет составлять 3,8% к концу 2026 года, тогда как мартовский прогноз предполагал ставку на уровне 3,4%. Девять из 18 руководителей, представивших свои оценки, ожидают увеличения ставки до конца года как минимум на 25 базисных пунктов. Новый глава ФРС Кевин Уорш не участвовал в составлении прогноза. В ходе пресс-конференции по итогам заседания он сказал, что считает это "не полезным" для реализации политики ЦБ. Уорш также подчеркнул твердость намерений Федрезерва в отношении стабилизации цен.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Ключевыми событиями среды стали подведение итогов заседания ФРС и первая пресс-конференция ее нового главы Кевина Уорша. Рынок в целом воспринял выступление Уорша как довольно "ястребиное" и увел основные американские индексы в минус. Вместе с тем поддержку котировкам оказывают новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Китайский индекс Shanghai Composite теряет в четверг 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi растет на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в четверг на новости о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Текст меморандума, распространяемый различными СМИ, предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива и полное восстановление судоходства по нему в течение 30 дней. На этом фоне цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снизилась на 2,9%, до $77,24 за баррель. В среду контракт подорожал на 0,75%, до $79,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 3,18%, до $74,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,97%, до $76,79 за баррель.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей. Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,704 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,145 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июня снизился всего на 0,03% и составил 121,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,004%, поднявшись до 1303,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,79%), "ГТЛК-001Р-04" (+0,43%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-02" (-3,7%), "РЖД-001P-04R" (-0,59%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ГПБ финанс" не разместило ни одной облигации выпуска 3-летних бондов серии 001Р-05Р заявленным объемом 35 млрд рублей. По выпуску были предусмотрены ежемесячные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, минус спред 0,15% годовых.

Авто финанс банк установил финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-001P-19 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 14,20% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на эмиссию прошел 17 июня. Техразмещение запланировано на 23 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "Каширская ГРЭС" (входит в ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO)) 7 июля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 6 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 165 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 10 июля. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) выкупило по оферте 161 тыс. 286 облигаций серии 004H-01 по цене 100% от номинала, или 4,6% эмиссии. Компания начала размещение 3-летнего выпуска в декабре 2025 года, оно продлится до погашения. На текущий момент размещены облигации на 3,5 млрд рублей. Выплачиваются ежемесячные купоны, которые рассчитываются по следующей формуле: значение ключевой ставки Банка России на седьмой день, предшествующий дате расчета, плюс спред 0,5% годовых.

Росэксимбанк выкупил по оферте 400 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 4% займа. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставку последующих полугодовых купонов до следующей оферты в декабре 2027 года эмитент установил на уровне 14,5% годовых.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) выкупил по оферте 1 млн 555 тыс. 574 облигации серии 002Р-01 по цене 100% от номинала, или 91,5% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 1,7 млрд рублей в июне 2023 года по ставке квартального купона 10,75% годовых. Ставки 13-19-го купонов установлены на уровне 13,5% годовых.

МСП банк выкупил по оферте 4 млн 998 тыс. 7 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 99,96% займа. Трехлетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в июне 2024 года. Ставку квартальных купонов после оферты до погашения эмитент установил на уровне 0,01% годовых.