Целью среднесрочного снижения индекса Мосбиржи могут стать 2360п - ПСБ

Технически существуют риски снижения индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе к ближайшей цели в районе 2360 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем в рамках сессии четверга движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2520 пунктов с попытками смещения в его нижнюю половину. Отметим, что с технической точки зрения после пробоя во вторник двойной поддержки в виде уровня 2500 пунктов и пологого нисходящего тренда, берущего начало от минимумов 2024 года, а также тестирования ее снизу с последующим откатом на торгах в среду, видим риски продолжения снижения в среднесрочной перспективе с ближайшей целью в районе 2360 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Дополнительным подтверждение данного сценария, по его мнению, может стать удержание рынком позиций ниже 2500 пунктов в ближайшие сессии.

В такой ситуации, отмечает Зварич, инвесторам стоит осторожно выбирать бумаги в портфель, фокусируясь на хороших дивидендных историях у компаний с сильным фундаментальным бэкграундом.

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