Курс рубля останется в середине диапазона 10,5-11 руб./юань в четверг - ПСБ

Пара юань/рубль останется в середине диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в четверг, а доллар/рубль постарается выйти в верхнюю часть коридора 71-76 руб./$1, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Утром четверга валютный рынок остается во власти спекулятивных операций, но мы ждем некоторого охлаждения спроса на валюты в течение дня. Полагаем, что несмотря на текущую слабость рынка нефти, интрига относительно быстрого разрешения конфликта на Ближнем Востоке, скорее всего, сохранится, - пишет эксперт в материале. - Кроме того, способствовать снижению волатильности будут экспирация деривативов и текущие осторожные ожидания по заседанию ЦБ РФ, по итогам которого, помимо снижения ставки (мы ждем минус 50 б.п.), регулятор вновь может дать достаточно жесткие комментарии".

Локтюхов считает, что юань в четверг останется в середине текущего целевого диапазона 10,5-11 руб. за юань, доллар, отыгрывая крепость на FOREX после неожиданно "ястребиных" итогов заседания ФРС США, постарается выйти в верхнюю часть диапазона 71-76 руб./$1.

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