"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Эксперт инвестиционной компании отмечает, что с октября 2025 года инструмент находился в фазе просадки. Основным фактором фиксации прибыли игроками после бурного взлета фонда в прошлом году стало окончательное подписание американского закона Biosecure Act, а также риски введения новых ограничений. Это вызвало волну опасений инвесторов вокруг ключевых контрактных исследовательских организаций в составе ETF, таких как гигант WuXi AppTec, имеющий массу зарубежной клиентуры.

Однако столь резкая распродажа фонда выглядит избыточной и эмоциональной, поскольку геополитический пессимизм явно затмил сильные внутренние результаты сектора, указывает Саидова.

Как раз на рубеже 2025-2026 гг. китайская индустрия биофармы продемонстрировала большие успехи - суммарный объем сделок по лицензированию отечественных разработок зарубежным фармацевтическим гигантам обновил исторический максимум, говорится в обзоре аналитика "Финама".

Входящие в состав фонда компании, включая Innovent Biologics и Jiangsu Hengrui, заключили новые многомиллиардные альянсы с западными партнерами. Что касается WuXi AppTec, занимающей ведущую долю в рассматриваемом ETF, новые регуляторные ограничения по факту не помешали компании продолжать обслуживание крупных американских биофармацевтических компаний на контрактной основе.

К числу рисков для вложений в китайский биотехнологический сектор Саидова относит фактор дальнейших непредвиденных изменений в нормативной базе.

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