Рубль может показать краткосрочное укрепление к концу июня - "Алор Брокер"

Рубль может показать очень краткосрочное укрепление по отношению к юаню к концу текущего месяца, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"На валютном рынке сохраняется умеренный тренд на ослабление рубля. В среду пара юань/рубль сумела закрепиться выше несильного сопротивления на уровне 10,75 руб. за юань. Не исключаем очень краткосрочное укрепление рубля на налоговом периоде ближе к концу месяца. Этот момент, если он возникнет, нужно использовать для увеличения валютной позиции", - пишет эксперт.

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