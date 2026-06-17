Рынок акций РФ в среду обновил на закрытие торгов минимум индекса МосБиржи с октября из-за усиления санкций ЕС к России

Москва. 17 июня. Российский рынок акций в среду умеренно просел на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию, сдерживающим продажи фактором выступила отскочившая вверх нефть (августовский фьючерс на нефть Brent превысил $79,5 за баррель) и данные ЦБ о сокращении инфляционных ожиданий. Индекс МосБиржи обновил на закрытие торгов минимум с конца октября 2025 года, опустившись до 2485 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2485,05 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1076,11 пункта (-1,1%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составил 72,7479 руб. (+60,91 копейки).

Также подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -1% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% в мае, вернувшись на уровень июля 2024 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 года). Свежий опрос проводился 29 мая - 10 июня 2026 года.

Как говорится в заявлении лидеров G7, опубликованном на сайте правительства Британии, руководители стран "семерки" намерены и дальше наращивать давление на РФ, укреплять санкции, в том числе против ее нефтегазового сектора. По мнению лидеров G7, в настоящее время наступил подходящий момент для дальнейших шагов в отношении РФ, поскольку США и Ирану удалось достичь соглашения о разблокировании Ормузского пролива.

Также руководители стран G7 в рамках наращивания поддержки Украины договорились усилить поставки ей систем ПВО и дальнобойных вооружений, говорится в заявлении саммита. "С целью сохранить и ускорить новую динамику в событиях мы согласились нарастить поставки средств ПВО, дополнительных систем и средств перехвата целей, а также дальнобойного оружия", - говорится в заявлении лидеров G7.

Кроме того, руководители стран "семерки" согласились рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензий для увеличения выпуска военной продукции на украинской территории. Отмечается, что "семерка" намерена также усилить поддержку Украины для прохождения зимы 2026-2027 годов.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан, сообщил межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Меморандум предусматривает также ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов. США должны снять морскую блокаду вблизи Ормузского пролива, а Иран - обеспечить возобновление движения торговых судов в Персидском заливе до довоенного объема, следует из текста меморандума Иран-США, сообщил телеканал.

В свою очередь Иран, в соответствии с меморандумом, "немедленно предпримет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учётом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин Ираном".

Президент США Трамп во вторник заявил журналистам "на полях" саммита G7, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений санкций в отношении российской нефти. "Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени", - добавил Трамп. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в среду торговался в разнонаправленном ключе недалеко от рубежа 2500 пунктов. Ключевыми факторами давления стали усиление геополитической напряженности и новые санкционные угрозы Запада. Страны G7 по итогам саммита единодушно решили ужесточить рестрикции против России, главным образом на энергетический сектор. Накануне крупный санкционный пакет ввела Великобритания. Западные СМИ пишут о сближении позиций Вашингтона и властей ЕС в части урегулирования украинского конфликта, отметил эксперт.

В то же время конъюнктура рынков немного улучшилась: цены на нефть Brent отскочили вверх к $80 за баррель, а рубль понес потери. Кроме того, ЦБ РФ сообщил, что инфляционные ожидания населения в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, опустившись до уровня июля 2024 года - это повышает вероятность уменьшения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. на пятничном заседании. Вечером инвесторы также примут в расчет выходящие данные Росстата по недельной инфляции.

На мировых рынках ждут итогов заседания ФРС, первого под руководством нового председателя Кевина Уорша (21:00 мск). Ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 3,75%, но будет важен тон комментариев регулятора и экономические прогнозы. В фокусе останутся геополитика, сырьевые цены, валютные котировки, статистика, сигналы регуляторов. Президент России Владимир Путин отправился в Казань, где принимает участие в саммите Россия-АСЕАН, мероприятие продлится до 19 июня. Ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи постепенно начинают активизироваться "быки", а при появлении позитивного драйвера они могут быстро организовать отскок к промежуточному сопротивлению у 2560 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, поддержку рынку акций в среду оказал отскок нефти вверх после заявлений президента США Трампа на саммите G7 о том, что сделка с Ираном, которую планируется подписать до конца недели, "не окончательная", и что США могут "возобновить процесс", под которым подразумевались военные действия, если Иран не будет выполнять достигнутых с США договоренностей в меморандуме.

Кроме того, заявления президента США в адрес России на саммите оказались противоречивыми. Трамп туманно пообещал новые санкции против нефтяной отрасли России, но с оговоркой, что это будет "зависеть от цен на нефть". Возможно, что настроение российскому фондовому рынку портят еще и ожидания жесткого сигнала от ФРС США, что может привести к укреплению доллара и снижению интереса к высокорискованным активам, в том числе к фьючерсам на нефть и российским акциям. Индекс МосБиржи остается ниже 2500 пунктов, на текущих уровнях российские акции сильно перепроданы, поэтому не исключен отскок вверх до конца недели.

Банк России в преддверии заседания 19 июня совета директоров по ключевой ставке обнародовал данные опроса "инФОМ" об инфляционных ожиданиях россиян в июне - ожидания сократились, также снизилась и оценка наблюдаемой населением инфляции - до 14,2% с майских 15,1%. По всей видимости, в мае россияне слишком переоценили влияние на потребительские цены глобальной неопределенности, российских геополитических рисков, и недооценили влияние начавшейся в конце весны плодоовощной инфляции, а в июне снижение потребительских цен оказалось уже более существенным для того, чтобы изменить оценку инфляционных ожиданий в сторону снижения. Данные июньского опроса могут быть существенным аргументом для совета директоров Банка России при принятии весьма возможного решения о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 14% годовых, полагает аналитик.

Выросли акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4,2%) в связи с досрочным частичным погашением примерно 25% выпуска облигаций на сумму 1,25 млрд руб., что стало первой из четырех амортизационных выплат по графику. Кроме того, оптимизм инвесторам создал недавний отказ Арбитражного суда в Москве кредитору "Евротранса" в аресте имущества эмитента для целей погашения задолженности, отмечает Мильчакова.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" упали из-за ожидаемого исключения бумаг из базы расчета индексов МосБиржи и РТС с 19 июня, когда пройдёт ребалансировка индикаторов. В четверг индекс МосБиржи будет снова двигаться в коридоре 2450-2550 пунктов, заключила аналитик.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что снижение инфляционных ожиданий россиян в июне до минимума за два года (12,4%) говорит в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Тем не менее, до 19 июня рынок, вероятно, будет показывать боковую динамику, особенно с учетом санкционной риторики ЕС и геополитической напряженности. Акции "Татнефти" в среду выросли на фоне новостей об отмене лимитов на отпуск бензина бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих автозаправках.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, на мировых рынках акций в среду наблюдается смешанная динамика. Ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14% годовых на заседании в пятницу оказывают российскому рынку умеренную поддержку, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать сохраняющиеся геополитические риски.

При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может достичь уровня поддержки в районе 2475 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2500-2560 пунктов, считает Абрамов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, давление на настроения российских инвесторов оказали угроза Трампа усилить санкции в отношении российской нефти после возобновления трафика через Ормузский пролив.

Тем не менее сейчас нужно искать момент для закрытия коротких позиций в нефтяных бумагах, которые выглядят локально перепроданными, как и упавшая нефть, поскольку мировая нефтяная логистика придет в норму лишь через месяц-два после открытия Ормузского пролива. Кроме того, страны, распускавшие резервы для недопущения взлета нефтяных цен, теперь будут эти резервы восполнять.

Снижение ставки ЦБ на 0,5 п.п. уже заложено рынком в цены, а вот возможная жесткая риторика регулятора способна стимулировать новые распродажи акций. Поэтому покупать что-то "под ставку" выглядит излишне рисковой затеей, считает Зацепин.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,1-0,4%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq).

Экспорт Японии в мае увеличился на 17% относительно того же месяца прошлого года и превысил 9,511 трлн иен ($59,3 млрд), сообщило министерство финансов страны. Это самый существенный подъем с ноября 2022 года. Повышение было зафиксировано по итогам девятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,3%, сообщает Trading Economics. В марте, согласно пересмотренным данным, экспорт вырос на 11,5%. Импорт Японии в мае увеличился на 12,5% и составил 9,89 трлн иен. Рост был максимальным с января 2025 года. Эксперты прогнозировали подъем на 12,8% после увеличения на пересмотренные 9,8% в апреле.

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на апрельском уровне. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали ускорения инфляции до 3%.

Розничные продажи в США в мае увеличились на 0,9% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,5%, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены подросли после отката, локальную поддержку оказали данные о сокращении запасов сырья в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК в среду составила $79,56 за баррель (+0,8% и -5,1% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $76,71 за баррель (+0,9% и -5,8% накануне).

В ходе сессии цена Brent поднималась до $82,97 за баррель, WTI - до $79,99 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,26 млн баррелей - до 418,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 4,6 млн баррелей.

Общие запасы нефти с учетом стратегического нефтяного резерва (SPR) уменьшились до 758,5 млн баррелей - минимума с марта 1985 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 1,61 млн баррелей.

В центре внимания трейдеров остаются события на Ближнем Востоке, рынок ждет подписания Ираном и США меморандума о взаимопонимании в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что если в итоге его не устроят положения меморандума, то он будет готов возобновить удары по иранской территории. "Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, я вернусь к ударам, сбрасыванию бомб на их головы", - сказал глава Белого дома "на полях" саммита G7.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-4,5%), "Мечела" (-3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,5%), ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-3,2%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-2,6%) и просели после закрытия на бирже реестра акционеров под выплату годовых дивидендов акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,5% и -4,3% "префы"; выплаты составят 0,5379 руб. и 36,72 рубля соответственно).

Выросли в среду "префы" ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (+4,2%), акции ПАО "Евротранс" (+4,2%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+3,5%), "АПРИ" (MOEX: APRI) (+2,5%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+2,4%).

Чистая прибыль девелопера "АПРИ" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, в январе-марте 2026 года составила 587,99 млн рублей, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 33,5% - до 6,56 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,45 млрд рублей (из них 5,752 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,74 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 4,56 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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