"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям AMD с прогнозной ценой $334,4

"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с прогнозной стоимостью $334,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 34% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

За прошедшие три месяца акции AMD выросли на 158%, напоминает эксперт. Поддержку котировкам оказывали новости о расширении ИИ-направления компании за счет крупных международных инвестиций и партнерств, а также публикация сильных результатов за первый квартал.

"Однако за последние сутки акции компании упали на 7,3% на фоне общего ухудшения настроений в полупроводниковом секторе и роста опасений перегрева ИИ-рынка, - отмечает Абрамов. - Мы считаем, что столь стремительный рост последних месяцев выглядит чрезмерным с учетом зависимости компании от сторонних производителей, высокой конкуренции на рынках серверных процессоров и ИИ-чипов, а также геополитических рисков, связанных с Китаем, Тайванем и экспортными ограничениями. В связи с этим мы не исключаем дальнейшей коррекции стоимости акций".

Advanced Micro Devices - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

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