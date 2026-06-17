Freedom Global повысил целевую цену акций ГК ПИК до 640 руб

Freedom Global повысил целевую цену акций ГК "ПИК" на 10%, до 640 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "держать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

19 июня акции ГК "ПИК" будут исключены из расчета индексов Мосбиржи и РТС, но, на взгляд эксперта инвесткомпании, эмитент сохранит публичный статус. "Мы надеемся, что компания сможет преодолеть все вызовы и в области макроэкономики, и отраслевые трудности, и решить сложные вопросы корпоративного управления, в результате чего акции эмитента останутся на бирже", - пишет Мильчакова.

Объективно из факторов инвестиционной привлекательности ГК "ПИК", по мнению аналитика, можно отметить сокращение ее долговой нагрузки, темпы роста выручки на фоне оживления ипотечного рынка, положительные значения EBITDA и чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году могут также благоприятно сказаться на динамике котировок застройщика.

Среди рисков для инвесторов Мильчакова отмечает отсутствие дивидендов, наличие крупного акционера, значительно нарастившего долю в капитале, с чем может быть связана дальнейшая возможность делистинга.

"Также неопределенность создает высокая конкуренция в секторе и падение спроса при ужесточении условия участия в льготных ипотечных программах, - указывает стратег инвесткомпании. - В ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ и дальнейшего роста как ипотечного рынка, так и спроса населения на новое жилье мы повысили прогноз выручки ГК "ПИК" в текущем году на 15%, а ориентир по скорректированной EBITDA пересмотрели вверх на 15-20%".

В среднесрочной перспективе эксперт считает акции ГК "ПИК" привлекательными для вложений, хотя и высокорискованными. Риски, связанные с исключением бумаг из расчета индексов или опасениями делистинга, будут частично учтены в котировках в ближайшее время, полагает Мильчакова.

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