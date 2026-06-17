"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций "ВК" с целевой ценой 264 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитика Артема Михайлина.

"Продолжая путь оздоровления бизнеса и выхода из инвестиционного цикла, группа "ВК" в прошлом году продемонстрировала существенное улучшение рентабельности и сокращение долговой нагрузки, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что эта тенденция продолжится в текущем году. Также ожидаем, что с учетом продажи доли в банке Точка компании удастся вернуться к положительному свободному денежному потоку. Темпы роста бизнеса при этом могут оставаться сдержанными".

Улучшение динамики доходов, на взгляд аналитика, будет связано с восстановлением рекламного рынка и масштабированием перспективных направлений, включая видеорекламу и социальную коммерцию. Также значимую роль для инвестиционного профиля группы будет играть успешное развитие и начало монетизации мессенджера Max. Ускорение роста должно снизить давление операционных расходов с 2027 года, полагает Михайлин.

"ВК" торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2026 года на уровне 7,4х, что предполагает значительную премию к медианному значению технологического сектора в 5,1х, - отмечает стратег. - Мы не считаем премию оправданной, несмотря на позитивные изменения в бизнесе компании".

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