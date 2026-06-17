Рубль днем немного слабеет в паре с юанем на фоне существенно подешевевшей нефти

Москва. 17 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль слабеет на фоне существенно подешевевшей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7735 руб., что на 4,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск укрепился на 19 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,05 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 17 копеек, до 84,71 руб./EUR1.

"Во вторник основные мировые валюты продолжили волну восстановления, поддерживаемые спекулятивным спросом, формируемым существенным снижением цен на нефть. В результате юань по итогам дня вырос на 0,7%, поднявшись выше 10,7 рубля. Сегодня основные мировые валюты могут попытаться продолжить волну роста. При этом в перспективе ближайших недель диапазоны 10,5-11 рублей для юаня и 71-76 рублей для доллара останутся актуальными. Так, спекулятивный спрос краткосрочно нормализует баланс на рынке, что до конца недели может оказывать давление на рубль. Однако уже на следующей неделе предложение иностранной валюты дополнительно вырастет за счет роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Учитывая это, ожидаем, что до конца июня юань и доллар сохранят позиции в обозначенных коридорах", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Участники торгов находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня.

Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% в мае, вернувшись на уровень июля 2024 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 года).

Свежий опрос проводился 29 мая - 10 июня 2026 года.

Инфляционные ожидания населения подвержены значительному влиянию динамики цен на товары-маркеры. К ним, например, относится бензин, а основная часть текущего всплеска цен на топливо пришлась уже на июнь. Также на инфляционные ожидания влияет курсовая динамика. До последнего времени курс рубля оставался достаточно крепким.

В свою очередь, как следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России, ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились, опустившись ниже диапазона 2024-2025 годов. ЦБ тогда отмечал, что ожидания бизнеса все еще остаются повышенными.

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14% годовых, по итогам заседания 19 июня 2026 года, при этом осторожность в комментариях может быть усилена, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Динамика последних месяцев отражает постепенное ослабление инфляционного давления в экономике и сокращение разрыва между основными инфляционными индикаторами и целевым ориентиром регулятора в 4%. Однако, отмечает эксперт, часть замедления инфляции связана с волатильными компонентами, тогда как устойчивые показатели инфляции сохраняются выше целевого уровня.

Дополнительными факторами осторожности для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционные риски и неопределенность со стороны бюджетной политики, а также некоторое ускорение недельной инфляции в конце мая - начале июня, указывает Кравченко. Дополнительным источником ценового давления и неопределенности может выступать ситуация на рынке топлива.

Динамика экономического роста также поддерживает вариант осторожного снижения ключевой ставки, указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Экономика постепенно возвращается к более сбалансированному состоянию: спрос уже ближе к возможностям предложения, а положительный разрыв выпуска, вероятно, почти исчерпан. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают с лагом охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а более сдержанная кредитная активность снижает давление спроса на цены, - пишет Кравченко. - При этом говорить о заметном охлаждении экономики пока рано: активность после слабого начала года частично восстановилась, потребительский спрос все еще поддерживается ростом доходов, а рынок труда остается близким к состоянию полной занятости".

"В этих условиях на заседании Банка России в июне мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки шагом в 50 б.п. - до 14%. Пространство для более широкого шага снижения ставки, на наш взгляд, пока отсутствует, - говорится в материале эксперта "Велес Капитала". - Более того, мы не рассчитываем на смягчение риторики и сигнала ЦБ. Напротив, одновременно со снижением ставки регулятор может несколько усилить осторожность в комментариях, подчеркнув сохранение проинфляционных рисков и необходимость дальнейшего закрепления дезинфляционного тренда".

Негативное влияние на рынок могут оказывать риски введения новых антироссийских санкций. Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России. Саммит G7 проходит 15-17 июня.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, трейдеры продолжают оценивать опубликованные в СМИ подробности меморандума между США и Ираном.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 0,79%, до $79,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,75%, до $76,6 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 5,8% на сообщениях, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии.

Кроме того, в тексте документа, который распространил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабия", говорится о разморозке иранских активов.

Между тем иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. Очередной, уже третий за сутки иранский танкер с нефтью проследовал через линию американской блокады в Ормузском проливе, сообщает аналитическая компания TankerTrackers, занимающаяся отслеживанием морских перевозок.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 июня, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позднее изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания соглашения в пятницу в Швейцарии.

Однако уже в среду Трамп заявил, что если в итоге его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Ираном, то он будет готов возобновить удары по иранской территории.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей, аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.