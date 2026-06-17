.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного слабеет в паре с юанем на фоне существенно подешевевшей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на 0,2%
ВВП РФ в 1-м квартале снизился на 0,2% в годовом сравнении, сообщил Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Объем ВВП в текущих ценах в январе-марте составил 49,9 трлн руб.
 
Рейтинг российских банков за май
В мае 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса...
 
"Эхо Ормуза" в глобальной экономике будет долгим - Решетников
Российские власти с самого начала ближневосточного кризиса не были склонны переоценивать его влияние на экономику страны, а вот глобальные эффекты продолжат ощущаться и после восстановления судоходства через Ормузский пролив, заявил глава...
 
Часть маткапитала могут открыть для инвестиций
Программа маткапитала действует в России уже более 15 лет, за это время власти не раз меняли правила ее использования. Сейчас средства можно направить на улучшение жилищных условий (например, вложить деньги в покупку квартиры), образование детей,...
 
17 июня 2026 года 15:27

Рубль днем немного слабеет в паре с юанем на фоне существенно подешевевшей нефти

Москва. 17 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль слабеет на фоне существенно подешевевшей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,7735 руб., что на 4,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск укрепился на 19 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 73,05 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 17 копеек, до 84,71 руб./EUR1.

"Во вторник основные мировые валюты продолжили волну восстановления, поддерживаемые спекулятивным спросом, формируемым существенным снижением цен на нефть. В результате юань по итогам дня вырос на 0,7%, поднявшись выше 10,7 рубля. Сегодня основные мировые валюты могут попытаться продолжить волну роста. При этом в перспективе ближайших недель диапазоны 10,5-11 рублей для юаня и 71-76 рублей для доллара останутся актуальными. Так, спекулятивный спрос краткосрочно нормализует баланс на рынке, что до конца недели может оказывать давление на рубль. Однако уже на следующей неделе предложение иностранной валюты дополнительно вырастет за счет роста спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Учитывая это, ожидаем, что до конца июня юань и доллар сохранят позиции в обозначенных коридорах", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Участники торгов находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня.

Инфляционные ожидания населения РФ в июне снизились до 12,4% с 13,0% в мае, вернувшись на уровень июля 2024 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июне снизилась с 15,1% до 14,2% (тоже уровень июля 2024 года).

Свежий опрос проводился 29 мая - 10 июня 2026 года.

Инфляционные ожидания населения подвержены значительному влиянию динамики цен на товары-маркеры. К ним, например, относится бензин, а основная часть текущего всплеска цен на топливо пришлась уже на июнь. Также на инфляционные ожидания влияет курсовая динамика. До последнего времени курс рубля оставался достаточно крепким.

В свою очередь, как следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России, ценовые ожидания предприятий РФ в июне продолжили снижаться пятый месяц подряд.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в мае снизились, опустившись ниже диапазона 2024-2025 годов. ЦБ тогда отмечал, что ожидания бизнеса все еще остаются повышенными.

Банк России, вероятно, понизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14% годовых, по итогам заседания 19 июня 2026 года, при этом осторожность в комментариях может быть усилена, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Динамика последних месяцев отражает постепенное ослабление инфляционного давления в экономике и сокращение разрыва между основными инфляционными индикаторами и целевым ориентиром регулятора в 4%. Однако, отмечает эксперт, часть замедления инфляции связана с волатильными компонентами, тогда как устойчивые показатели инфляции сохраняются выше целевого уровня.

Дополнительными факторами осторожности для ЦБ остаются повышенные инфляционные ожидания населения, проинфляционные риски и неопределенность со стороны бюджетной политики, а также некоторое ускорение недельной инфляции в конце мая - начале июня, указывает Кравченко. Дополнительным источником ценового давления и неопределенности может выступать ситуация на рынке топлива.

Динамика экономического роста также поддерживает вариант осторожного снижения ключевой ставки, указывает аналитик инвесткомпании в обзоре.

"Экономика постепенно возвращается к более сбалансированному состоянию: спрос уже ближе к возможностям предложения, а положительный разрыв выпуска, вероятно, почти исчерпан. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают с лагом охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а более сдержанная кредитная активность снижает давление спроса на цены, - пишет Кравченко. - При этом говорить о заметном охлаждении экономики пока рано: активность после слабого начала года частично восстановилась, потребительский спрос все еще поддерживается ростом доходов, а рынок труда остается близким к состоянию полной занятости".

"В этих условиях на заседании Банка России в июне мы ожидаем продолжения снижения ключевой ставки шагом в 50 б.п. - до 14%. Пространство для более широкого шага снижения ставки, на наш взгляд, пока отсутствует, - говорится в материале эксперта "Велес Капитала". - Более того, мы не рассчитываем на смягчение риторики и сигнала ЦБ. Напротив, одновременно со снижением ставки регулятор может несколько усилить осторожность в комментариях, подчеркнув сохранение проинфляционных рисков и необходимость дальнейшего закрепления дезинфляционного тренда".

Негативное влияние на рынок могут оказывать риски введения новых антироссийских санкций. Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России. Саммит G7 проходит 15-17 июня.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, трейдеры продолжают оценивать опубликованные в СМИ подробности меморандума между США и Ираном.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск дорожают на 0,79%, до $79,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,75%, до $76,6 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 5,8% на сообщениях, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии.

Кроме того, в тексте документа, который распространил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабия", говорится о разморозке иранских активов.

Между тем иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. Очередной, уже третий за сутки иранский танкер с нефтью проследовал через линию американской блокады в Ормузском проливе, сообщает аналитическая компания TankerTrackers, занимающаяся отслеживанием морских перевозок.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 июня, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позднее изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания соглашения в пятницу в Швейцарии.

Однако уже в среду Трамп заявил, что если в итоге его не устроят положения меморандума о взаимопонимании с Ираном, то он будет готов возобновить удары по иранской территории.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы в США за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей, аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: /Финмаркет/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 июня 2026 года 12:50
Снижение ставки ЦБ РФ в июне, скорее всего, составит 50 б.п. - "Вектор Капитал"
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 июня 2026 года, скорее всего, составит 50 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал". "Мы считаем, что данные по инфляционным ожиданиям сводят на нет разговоры о том, что регулятор может вдруг...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 12:13
2450п по индексу Мосбиржи - важный уровень поддержки - "Цифра брокер"
Уровень в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи в текущий момент стал важной зоной поддержки, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи утром четверга в моменте опускался ниже 2450 пунктов, но затем немного отыграл падение, констатируют эксперты. Под...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 11:37
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в июне остается в силе - ПСБ
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в пятницу, 19 июня 2026 года, остается в силе, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. "В преддверии заседания регулятора заметное и достаточно системное сокращение инфляционных ожиданий - сильный...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 11:08
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. Эмитент раскрыл финансовые результаты за май по РСБУ. Он по-прежнему сталкивается с давлением на...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 10:42
Цене на нефть может быть сложно вернуться заметно выше $80/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировкам нефти марки Brent может быть сложно вернуться заметно выше $80 за баррель в сложившихся условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть росли в течение торгового дня в среду, однако новые деэскалационные новости и резкое укрепление доллара США после заседания ФРС...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 10:15
Целью среднесрочного снижения индекса Мосбиржи могут стать 2360п - ПСБ
Технически существуют риски снижения индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе к ближайшей цели в районе 2360 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в рамках сессии четверга движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2520...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 09:59
Курс рубля останется в середине диапазона 10,5-11 руб./юань в четверг - ПСБ
Пара юань/рубль останется в середине диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в четверг, а доллар/рубль постарается выйти в верхнюю часть коридора 71-76 руб./$1, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Утром четверга валютный рынок остается...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 18 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся геополитической напряженности относительно конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
18 июня 2026 года 09:43
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эксперт инвестиционной компании отмечает, что с октября 2025 года...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 09:18
Рубль может показать краткосрочное укрепление к концу июня - "Алор Брокер"
Рубль может показать очень краткосрочное укрепление по отношению к юаню к концу текущего месяца, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "На валютном рынке сохраняется умеренный тренд на ослабление рубля. В среду пара юань/рубль сумела...    читать дальше
.
18 июня 2026 года 09:10
Уолл-стрит закрылась в минусе
Уолл-стрит закрылась в минусе в среду после заседания Федрезерва. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Нефть дешевеет утром четверга, Brent торгуется у $77,8 за баррель.    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:34
Рынок акций РФ в среду обновил на закрытие торгов минимум индекса МосБиржи с октября из-за усиления санкций ЕС к России
Москва. 17 июня. Российский рынок акций в среду умеренно просел на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию, сдерживающим продажи фактором выступила отскочившая вверх нефть (августовский фьючерс на нефть Brent превысил $79,5 за баррель) и данные ЦБ о сокращении инфляционных ожиданий. Индекс МосБиржи обновил на закрытие торгов минимум с конца октября 2025 года, опустившись до 2485 пунктов.    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:30
Рубль в среду опустился в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть в предыдущие дни
Москва. 17 июня. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль ослаб на фоне нефти, существенно подешевевшей в последние дни. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,78 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
17 июня 2026 года 19:03
"Финам" повысил прогнозную цену акций Oracle до $242,15
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. с $224 до $242,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 27,45% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика компании Дмитрия Лозового. "Мы считаем акции Oracle недооцененными после недавней коррекции, - пишет...    читать дальше
.
17 июня 2026 года 18:29
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Whoosh
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и прогнозную цену 130 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 89%, сообщается в материале аналитиков. "Whoosh опубликовал нейтральные, на наш взгляд,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.