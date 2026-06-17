Freedom Global подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 180 руб

Freedom Global подтверждает прогнозную стоимость акций ГМК "Норильский никель" на уровне 180 рублей за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Поставки медной продукции и концентрата из России в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли в 1,5 раза, до почти 530 тыс. тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Это важный сигнал для российской цветной металлургии, потому что Китай остается главным направлением для сбыта, а российские производители получают поддержку не только от увеличения объема поставок, но и от высокой мировой цены на медь, отмечает эксперт.

Среди российских публичных компаний главным бенефициаром этой истории остается "Норникель", указывает Чернов. У компании есть прямое производство меди, включая Забайкальский дивизион, а рост цен на медь частично компенсирует слабость никеля и высокую волатильность в платиновой группе.

"По эмитенту таргет в 180 руб. за акцию подтверждаем, рейтинг - "покупать". Реализации потенциала роста способствует дорогая медь, ограничивают ее сильный рубль, высокие капзатраты и неопределенность с дивидендами", - пишет аналитик инвесткомпании.

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