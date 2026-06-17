.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рекомендацию для акций РусАла до "покупать"
.
17 июня 2026 года 12:32
"Финам" повысил рекомендацию для акций РусАла до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций "РусАла" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 43,6 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 32%, сообщается в материале аналитика Егора Вершинина. "Отмечаем спекулятивный характер идеи: "апсайд" опирается на дисконт к стоимости активов, прежде всего доли в "Норникеле", а не на улучшение операционного бизнеса, где сохраняются давление крепкого рубля, отрицательный FCF и высокая долговая нагрузка. Реализация потенциала требует еще одного катализатора - возобновления дивидендов "Норникеля" или ослабления рубля", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
18 июня 2026 года 12:50
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 июня 2026 года, скорее всего, составит 50 базисных пунктов (б.п.), считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал". "Мы считаем, что данные по инфляционным ожиданиям сводят на нет разговоры о том, что регулятор может вдруг... читать дальше
.18 июня 2026 года 12:13
Уровень в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи в текущий момент стал важной зоной поддержки, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи утром четверга в моменте опускался ниже 2450 пунктов, но затем немного отыграл падение, констатируют эксперты. Под... читать дальше
.18 июня 2026 года 11:37
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в пятницу, 19 июня 2026 года, остается в силе, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. "В преддверии заседания регулятора заметное и достаточно системное сокращение инфляционных ожиданий - сильный... читать дальше
.18 июня 2026 года 11:08
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 410 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. Эмитент раскрыл финансовые результаты за май по РСБУ. Он по-прежнему сталкивается с давлением на... читать дальше
.18 июня 2026 года 10:42
Котировкам нефти марки Brent может быть сложно вернуться заметно выше $80 за баррель в сложившихся условиях, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Цены на нефть росли в течение торгового дня в среду, однако новые деэскалационные новости и резкое укрепление доллара США после заседания ФРС... читать дальше
.18 июня 2026 года 10:15
Технически существуют риски снижения индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе к ближайшей цели в районе 2360 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем в рамках сессии четверга движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2430-2520... читать дальше
.18 июня 2026 года 09:59
Пара юань/рубль останется в середине диапазона 10,5-11 руб. за юань на торгах в четверг, а доллар/рубль постарается выйти в верхнюю часть коридора 71-76 руб./$1, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Утром четверга валютный рынок остается... читать дальше
.18 июня 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 18 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся геополитической напряженности относительно конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.18 июня 2026 года 09:43
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Эксперт инвестиционной компании отмечает, что с октября 2025 года... читать дальше
.18 июня 2026 года 09:18
Рубль может показать очень краткосрочное укрепление по отношению к юаню к концу текущего месяца, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "На валютном рынке сохраняется умеренный тренд на ослабление рубля. В среду пара юань/рубль сумела... читать дальше
.18 июня 2026 года 09:10
Уолл-стрит закрылась в минусе в среду после заседания Федрезерва. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Нефть дешевеет утром четверга, Brent торгуется у $77,8 за баррель. читать дальше
.17 июня 2026 года 19:34
Рынок акций РФ в среду обновил на закрытие торгов минимум индекса МосБиржи с октября из-за усиления санкций ЕС к России
Москва. 17 июня. Российский рынок акций в среду умеренно просел на фоне усиления санкционного давления Запада на Россию, сдерживающим продажи фактором выступила отскочившая вверх нефть (августовский фьючерс на нефть Brent превысил $79,5 за баррель) и данные ЦБ о сокращении инфляционных ожиданий. Индекс МосБиржи обновил на закрытие торгов минимум с конца октября 2025 года, опустившись до 2485 пунктов. читать дальше
.17 июня 2026 года 19:30
Москва. 17 июня. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль ослаб на фоне нефти, существенно подешевевшей в последние дни. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,78 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.17 июня 2026 года 19:03
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. с $224 до $242,15 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 27,45% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика компании Дмитрия Лозового. "Мы считаем акции Oracle недооцененными после недавней коррекции, - пишет... читать дальше
.17 июня 2026 года 18:29
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и прогнозную цену 130 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 89%, сообщается в материале аналитиков. "Whoosh опубликовал нейтральные, на наш взгляд,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.