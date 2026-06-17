Ставка ЦБ РФ, вероятно, снизится до 14% в июне 2026г - ББР банк

Ключевая ставка Банка России, вероятно, будет снижена до 14% годовых по итогам заседания в пятницу, 19 июня 2026 года, считает директор Корпоративного блока ББР банка Александр Киселев.

Фактические данные показывают замедление инфляции: в январе она составляла 6% год к году, а в мае уже снизилась до 5,31%. При этом стоит учитывать, указывает эксперт, что изменения ключевой ставки не оказывают мгновенного влияния на экономику, поскольку многие кредиты и депозиты имеют фиксированные ставки, особенно по продуктам для физических лиц.

При принятии решения ЦБ также учитывает прогнозы проинфляционных и дефляционных факторов. Например, укрепление курса рубля является дефляционным фактором, так как приводит к удешевлению импортных товаров и услуг. В то же время увеличенные бюджетные расходы могут быть проинфляционными, поскольку они увеличивают количество денег в экономике относительно объема товаров, отмечает Киселев.

Также во внимание принимаются инфляционные ожидания, напоминает аналитик ББР банка. Если они высокие, это стимулирует потребление со стороны населения и предприятий, так как "завтра будет дороже". А это приведет к дальнейшему росту цен.

"Мы ожидаем, что Банк России, скорее всего, примет в июне решение о снижении ключевой ставки до 14% годовых, так как цель - снижение инфляции (таргет которой на 2026 год составляет 4%)", - пишет эксперт в обзоре.

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