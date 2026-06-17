"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилл Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Поставки медной продукции и концентрата из России в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли в 1,5 раза, до почти 530 тыс. тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Новость нейтральная, считают эксперты. У эмитента не было проблем с отгрузкой продукции, и рост экспорта в Китай соответствует общему тренду на переориентацию поставок из РФ на азиатские рынки. Общий объем производства рафинированной меди в 2025 году составил почти 29 млн тонн, а объем отгрузок из РФ в Китай за тот же период удвоился до 1,3 млн тонн - и это лишь 4% мирового производства меди, отмечают в инвесткомпании.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "Норникеля". В спотовых ценах акции торгуются с мультипликатором Р/Е 12х против исторических 7,7х. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год будет на уровне 6,5х", - пишут аналитики.

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