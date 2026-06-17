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17 июня 2026 года 10:30

Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 17 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,7875 руб. (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,51 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня. Негативное влияние на рынок могут оказывать риски введения новых антироссийских санкций.

Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

Саммит G7 проходит 15-17 июня.

Цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают подробности меморандума между США и Ираном, а также сигналы о сокращении запасов топлива в США. Накануне нефть Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 5,8%.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,89%, до $78,25 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,13%, до $75,18 за баррель.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания документа в пятницу.

Между тем иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. По данным аналитической компании TankerTrackers, по меньшей мере два супертанкера Национальной иранской танкерной компании с 3,8 млн баррелей нефти на борту прошли линию военно-морской блокады США.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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