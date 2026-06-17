Прогноз уровня ставки ЦБ РФ на конец 2026г составляет 12% - "СберИнвестиции"

Прогноз уровня ключевой ставки Банка России на конец текущего года равен 12% годовых, говорится в материале аналитиков "СберИнвестиций".

Эксперты отмечают, что на данный момент уровень инфляции дает регулятору возможность продолжать снижение ставки, но вопрос о следующем шаге так или иначе остается открытым.

Наиболее вероятным, по их мнению, выглядит уменьшение до 14% годовых.

Другой возможный вариант - снижение до 14,25%. Такой сценарий кажется аналитикам более вероятным, если не оправдаются ожидания населения по инфляции и мониторингу предприятий.

Также эксперты "СберИнвестиций" скорректировали базовый сценарий на год. Прогноз по ключевой ставке на конец 2026 года равен 12% годовых. Но в дальнейшем эксперты ждут более плавного снижения - до 11% в 2027 году и до 10% в 2028 году.

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