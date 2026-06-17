Техническая картина индекса Мосбиржи выглядит слабо - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи может продолжить падение при уходе ниже 2490 пунктов, техническая картина выглядит слабо, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Юлии Голдиной.

"Техническая картина выглядит слабо: индекс МосБиржи по-прежнему на годовых минимумах, развить недавний отскок не получилось. Текущая отметка в 2490 пунктов сейчас очень важна. Если не получится ее удержать, снижение бенчмарка продолжится", - пишет эксперт.

Вечером в среду должна выйти статистика по инфляции и инфляционным ожиданиям. Если данные окажутся позитивными, будет повод для отскока, отмечает Голдина.

19 июня 2026 года (пятница) состоится ключевое событие месяца - заседание ЦБ РФ и решение по ключевой ставке. Возможно, его итоги смогут приободрить участников рынка, указывает аналитик инвесткомпании.

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