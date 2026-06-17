Dow Jones обновил рекорд

Dow Jones вырос и обновил рекорд по итогам торгов во вторник, S&P 500 и Nasdaq снизились. Фондовые индексы Азии растут в среду, за исключением Гонконга. Нефть продолжает дешеветь в среду утром, Brent торгуется у $78,4 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average вырос, вновь обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились вслед за котировками акций технологических компаний.

Оптимизм в отношении сделки между США и Ираном привел к падению цен на нефть и ослаблению инфляционных ожиданий, что поддержало акции компаний, особенно зависимых от состояния экономики, отмечает Market Watch.

Официальное подписание Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, планируется 19 июня.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом в диапазоне 3,5-3,75%. Заседание станет первым для Кевина Уорша как нового председателя ФРС, и рынок будет ждать его комментариев.

Статданные, опубликованные во вторник, показали резкое сокращение количества новостроек в стране. Число домов, строительство которых было начато в мае, рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца, до 1,177 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020 года).

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones стали бумаги JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+3,7%), Visa Inc. (SPB: V) (+2,9%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,2%), 3M Co. (SPB: MMM) (+2,2%). В число лидеров снижения вошли акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-2,4%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1,7%), Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1,5%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-0,8%).

Бумаги SpaceX прибавили в цене 4,8% по итогам торгов. Рост рыночной стоимости аэрокосмической компании Илона Маска продолжился третью сессию подряд после ее рекордного IPO, состоявшегося на прошлой неделе. Во вторник SpaceX объявила о покупке стартапа Cursor, разрабатывающего ИИ-модели для написания кода, за $60 млрд. В ходе торговой сессии капитализация SpaceX превышала рыночную стоимость как Microsoft, так и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN)

Заметный подъем также показали акции производителей чипов памяти Western Digital (+4,2%) и Seagate Technology (+1,2%).

В то же время бумаги ведущих чип-мейкеров подешевели, в том числе, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (-7,3%), Broadcom (SPB: AVGO) Inc. (-4,4%), Micron Technology Inc. (-6,2%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-8,5%).

Капитализация оператора популярной платформы для торговли на фондовом и криптовалютном рынках Robinhood Markets (SPB: HOOD), объявившего о планах сокращения 10% персонала, опустилась на 1,4%.

Стоимость акций General Motors (SPB: GM) Co. снизилась на 1,9%. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что автопроизводитель ведет переговоры с Lockheed Martin (SPB: LMT) Corp. о производстве компонентов для вооружений оборонного подрядчика. Бумаги Lockheed Martin подорожали на 1,1%.

Цена акций оператора ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. увеличилась на 1,9%. Компания объявила о продаже сети пиццерий Pizza Hut за $2,7 млрд.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 0,64% - до 51999,67 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,57% - до 7511,35 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1,15%, составив 26376,34 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, исключением выступает только Гонконг.

Инвесторы оценивают перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.

Японский Nikkei 225 к 8:46 МСК вырос на 0,9%.

"В преддверии сегодняшнего заседания ФРС инвесторы, похоже, занимают выжидательную позицию", - сказал Ватару Акияма, стратег по акциям в Nomura Securities. - Однако тот факт, что цены на нефть упали на фоне стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, является позитивным фактором для акций".

Экспорт Японии в мае увеличился на 17% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство финансов. Это самый существенный подъем с ноября 2022 года. Повышение было зафиксировано по итогам девятого месяца подряд. Импорт Японии в прошлом месяце повысился на 12,5%, что стало максимальным приростом с января 2025 года. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 16,2%, импорта - на 9,3%, сообщает Trading Economics.

Котировки акций технологических компаний растут, в том числе Tokyo Electron - на 2,8%, Kioxia - на 0,8%, Lasertec Corp. - на 12,2%, Murata Manufacturing - на 2,7%. Также поднялась цена бумаг банков, включая Mitsubishi UFJ - на 1,6%, Mizuho Financial Group - на 3,3%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,8%.

Между тем стоимость бумаг автопроизводителей Honda, Toyota и Nissan опустилась на 1,6%, 1% и 1,4% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК прибавил менее 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,6%.

Лидерами снижения среди компонентов Hang Seng выступают акции девелопера China Overseas Land & Investment (-3,5%), алюминиевой China Hongqiao Group (-3,4%) и золотодобывающей Laopu Gold (-3,2%).

Также снизилась цена бумаг нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,1% и 0,6% соответственно, автомобильных Li Auto (SPB: LI) и Geely - на 3,1% и 2,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК увеличился на 0,5%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 0,5%, чипмейкера SK Hynix - на 4,9%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,2%.

При этом котировки бумаг производителя цветных металлов Korea Zinc снизились на 2%, сталелитейной Posco - на 1,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 3,6%, KB Financial Group - на 3,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,6%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,5%, тогда как конкурирующей Rio Tinto опустилась на 1,2%.

Цены на нефть снижаются утром в среду, трейдеры оценивают подробности меморандума между США и Ираном, а также сигналы о сокращении запасов топлива в США.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск снижается на $0,57 (0,72%), до $78,39 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $4,21 (5,1%), до $78,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,58 (0,76%), до $75,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $4,7 (5,8%), до $76,05 за баррель.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов.

Кроме того, США и их региональные партнеры обязуются разработать план по восстановлению и развитию Ирана, обеспечив финансирование в размере не менее $300 млрд, говорится в тексте, который распространил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ормузский пролив вновь открыт в соответствии с условиями согласованного меморандума, но позже изменил сроки, заявив, что пролив будет вновь открыт после официальной церемонии подписания документа в пятницу.

"Нефть быстро дешевеет на предположениях, что Ормузский пролив будет вскоре открыт", - отметил Боб Ягер из Mizuho.

Между тем иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщает телеканал CNN. По данным аналитической компании TankerTrackers, занимающейся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере два супертанкера Национальной иранской танкерной компании с 3,8 млн баррелей нефти на борту прошли линию военно-морской блокады США.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.