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17 июня 2026 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе заявлений президента США Дональда Трампа и лидеров стран "группы семи" в отношении антироссийских санкций, с одной стороны, и ожиданий очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России. "Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи в Эвиан-ле-Бене. Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

При этом лидеры G7 заявили о "неизменной поддержке Украины". "Мы согласны увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия", - сообщили в "группе семи". Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан. "Исламская Республика Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне заявляют при подписании настоящего меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга", - говорится в тексте, который распространил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Меморандум предусматривает также ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов. "США обязуются, что сразу после подписания меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции, их производных, а также всех связанных с этим услуг, включая банковские, страховые, транспортные и им подобные", - говорится в тексте документа.

США должны снять морскую блокаду вблизи Ормузского пролива, а Иран - обеспечить возобновление движения торговых судов в Персидском заливе до довоенного объема, следует из текста меморандума, который распространила "Аль-Арабийя".

"Немедленно после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании США снимают морскую блокаду и предотвращают любое вмешательство или создание препятствий в отношении Исламской Республики Иран, а также восстанавливают судоходство в течение максимального срока в 30 дней до его полной пропускной способности", - говорится в тексте. При этом в документе отмечается, что "движение судов должно быть соразмерно довоенному объему судоходства со стороны Исламской Республики Иран". "США также обязуются вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения", - говорится в документе.

В свою очередь Иран, в соответствии с меморандумом, "немедленно предпримет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учётом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин Ираном".

Президент США Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти. "Конечно, мы сможем это сделать, так как нефть теперь поступает", - сказал американский лидер журналистам "на полях" саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив. "Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени", - добавил Трамп. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average вырос, вновь обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились вслед за котировками акций технологических компаний. Оптимизм в отношении сделки между США и Ираном привел к падению цен на нефть и ослаблению инфляционных ожиданий, что поддержало акции компаний, особенно зависимых от состояния экономики, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом в диапазоне 3,5-3,75%. Заседание станет первым для Кевина Уорша как нового председателя ФРС, и рынок будет ждать его комментариев.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, исключением выступает только Гонконг. Инвесторы оценивают перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Японский Nikkei 225 к 8:46 МСК вырос на 0,9%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК прибавил менее 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:41 МСК увеличился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,6%.

Мировые цены на нефть пытаются стабилизироваться утром в среду после заметного падения накануне, трейдеры оценивают подробности меморандума между США и Ираном, а также сигналы о сокращении запасов топлива в США. Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла всего на 2 цента, до $78,98 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 5,1%, до $78,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени также на 2 цента, до $76,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 5,8%, до $76,05 за баррель.

"Нефть быстро дешевеет на предположениях, что Ормузский пролив будет вскоре открыт", - отметил Боб Ягер из Mizuho.

Иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить нефть на экспорт, сообщил телеканал CNN. По данным аналитической компании TankerTrackers, занимающейся отслеживанием морских перевозок, иранские танкеры успешно вывезли уже две партии нефти. По ее данным, которые подтверждаются спутниковыми снимками, по меньшей мере два супертанкера Национальной иранской танкерной компании с 3,8 млн баррелей нефти на борту прошли линию военно-морской блокады США.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю упали на 8,33 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 4,5 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 28,358 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,251 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня снизился на 0,08% и составил 121,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 1303,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (-0,95%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,85%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,64%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,38%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-04R" (+1,5%), "АФК Система-1Р-11" (+0,44%) и "Славнефть-001Р-03" (+0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) зафиксировало объем размещения 2-летнего "фикса" серии 001Р-05 на уровне 20 млрд рублей и 3-летнего флоатера серии 001Р-04 на уровне 40 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссии планируемым суммарным объемом не менее 30 млрд рублей прошел 16 июня. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен на уровне 13,4% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 14,26% годовых. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред на уровне 125 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 июня. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после прохождения теста N8). Эмиссии удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "ИЭК Холдинг" (бренд IEK Group, занимается производством электротехнических решений) увеличило объем размещения облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 2,5 года с 2 млрд рублей до 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июня. Финальный ориентир ставки купона - 15,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16,94% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 19 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ВИС финанс" 23 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П13 объемом 2,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,81% годовых. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ООО "ЭкоНива" в конце июня планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не более 16,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 17,81% годовых. Техразмещение запланировано на конец июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента на 50 млрд рублей.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 51-го купона облигаций 1-й серии на уровне 22,54% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ООО "Юг Руси" выставило на 3 июля оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001P-02. Период сбора заявок - с 26 июня по 2 июля. Количество приобретаемых бумаг - до 234 тыс. 270 штук, цена приобретения - 100% от номинала (1 тыс. рублей). Флоатер на 15,65 млрд рублей со сроком обращения 14,5 лет был размещен в июле 2024 года. По выпуску выплачиваются ежемесячные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ составляет 490 базисных пунктов.

АО "Эффективные технологии" допустило технический дефолт при выплате 5-го купона облигаций серии 001P-02 на сумму 23,8 млн рублей, сообщил представитель владельцев облигаций - ООО "Волста". "Нехватка денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвана задержкой поступления денежных средств от контрагентов", - отмечается в сообщении. Дата истечения срока технического дефолта - 29 июня 2026 года. В настоящее время в обращении находится единственный выпуск биржевых облигаций компании на 360 млн рублей с погашением в марте 2028 года, по нему выплачиваются квартальные купоны.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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