Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2430-2520п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2430-2520 пунктов в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи по итогам всех сессий вторника снизился на 2,6% на повышенных объемах торгов (свыше 85 млрд рублей), обновив в моменте минимум с октября 2025 года (2480 пунктов), констатирует аналитик.

Поводом для распродажи стал рост геополитических рисков, отмечает она. Это совпало с ускорением падения мировых цен на нефть, что усилило негативный долгосрочный эффект для российской экономики.

"Мы ждем, что в среду индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2430-2520 пунктов. Без улучшения ключевых факторов говорить о развороте рынка не приходится, - пишет Крылова в комментарии. - В такой ситуации по-прежнему считаем, что выбор бумаг должен быть осторожным и в пользу компаний с крепким бизнесом и/или хорошим дивидендным профилем: Сбербанк, "Транснефть", "МТС".

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