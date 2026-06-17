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17 июня 2026 года 09:30

"Финам" рекомендует "держать" акции The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной ценой $59

"Финам" рекомендует "держать" акции The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $59 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Фонд с начала текущего года показал рост почти на 25%, а многие крупнейшие компании из него смогли обновить свои исторические максимумы, констатирует эксперт. Конечно, основная часть роста была связана с конфликтом на Ближнем Востоке и вызванным им повышением цен на нефть, указывает он.

"В ближайшее время, даже в условиях ожидаемого завершения конфликта, цены на нефть могут остаться на относительно повышенном уровне на фоне необходимости восполнить израсходованные запасы, - пишет Кауфман. - В то же время в более долгосрочной перспективе повышается вероятность очередного профицита на рынке нефти, что, на наш взгляд, ограничивает потенциал американского нефтегаза".

The Energy Select Sector SPDR Fund - ETF, нацеленный на инвестиции в крупнейших представителей. В фонд входят компании, занимающиеся добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, а также нефтесервисные компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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