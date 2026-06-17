Нисходящее движение индекса Мосбиржи пока сохранится - "Цифра брокер"

Нисходящее движение индекса Мосбиржи, вероятно, сохранится на текущей неделе, "Цифра брокер".

Российский фондовый рынок столкнулся с волной распродаж, спровоцированной обвалом нефтяных котировок и усилением рисков в отношении жесткости риторики Банка России, констатируют эксперты. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника потерял более 2%, пробив психологическую отметку в 2500 пунктов и закрывшись на уровне 2490,52 пункта.

Это минимальные значения с осени прошлого года, отмечают аналитики инвесткомпании.

"На текущей неделе мы ожидаем преобладания волатильности с сохранением нисходящего давления. Поддержка по индексу Мосбиржи сместилась в район 2450 пунктов, сопротивление теперь находится на уровне 2550 пунктов", - говорится в комментарии.

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