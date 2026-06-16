Рынок акций РФ во вторник упал вслед за нефтью и на заявлениях Трампа, индекс МосБиржи обновил минимум с октября

Москва. 16 июня. Российский рынок акций во вторник упал вслед за дешевеющей нефтью (августовский фьючерс на Brent опустился к $79 за баррель) после известий о согласовании США и Ираном меморандума о взаимопонимании по урегулированию их конфликта, а также на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о вероятном отказе от послаблений на санкции против российской нефти. Индекс МосБиржи пробил рубеж 2500 пунктов и обновил минимум с конца октября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2490,52 пункта (-2,1%, минимум сессии - 2475,95 пункта), индекс РТС - 1087,58 пункта (-1,6%). Среди индексных акций лидировали в откате бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-4,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июня, составил 72,1388 руб. (-31,25 копейки).

Подешевели также акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-4,3%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1,2% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции МКБ (MOEX: CBOM) (+7,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине. "Я буду делать все, что возможно", - сказал американский лидер "на полях" саммита G7 во Франции.

Он отметил, что российской стороне следует пойти на соглашение с Украиной, чтобы прекратить боевые действия. "России следует заключить сделку", - сказал Трамп.

Также Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти. "Конечно, мы сможем это сделать, так как нефть теперь поступает", - сказал американский лидер журналистам "на полях" саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив.

"Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени", - добавил Трамп. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в Москве рассчитывают, что после подписания соглашения об иранском урегулировании, которое запланировано на 19 июня, появится возможность для визита в Москву представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для встречи с российским руководством.

У Ушакова также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита G7 убедить Дональда Трампа отойти от достигнутых в Анкоридже договоренностей по Украине. "Я не знаю, удастся ли что-то сделать, но нам известно, что президент США принимает участие в работе "семерки", там состоятся различные контакты", - ответил Ушаков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи откатился ниже 2500 пунктов на фоне отсутствия новых драйверов роста и геополитической неопределенности. Причиной волатильности могла стать санкционная риторика по поводу снятых ранее ограничений на продажу российской нефти, погруженной на суда до 17 апреля.

Откат нефти Brent ниже $80 за баррель на фоне готовящегося подписания меморандума между США и Ираном не оказал существенного давления на рынок акций, если учитывать, что в любом случае текущие сырьевые котировки существенно выше прогнозных показателей на этот год. Рост индекса МосБиржи, однако, по-прежнему сдерживают геополитическая напряженность, жесткие денежно-кредитные условия и сильный рубль. В пятницу совет директоров Банка России будет принимать решение по ставке, ее снижение, вероятнее всего, не превысит 0,5 п.п. Такой шаг по-прежнему выглядит незначительным и согласуется с осторожным подходом к принятию решений по денежно-кредитной политике. На этом фоне ожидается, что реакция рынка на ставку будет нейтральной, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций во вторник возобновил снижение в отсутствие значимых "бычьих" драйверов и на фоне новостей о расширении западных санкций против РФ.

Нефть Brent обновила минимумы с начала марта в ожидании стабилизации поставок нефти с Ближнего Востока. Фьючерсы при этом вошли в зону краткосрочной перепроданности, что наряду с тестированием психологически важной отметки $80 за баррель и неопределенностью ряда важных деталей мирной сделки между США и Ираном может приостановить краткосрочные продажи. Индекс МосБиржи все ближе подходит к минимуму 2025 года - 2457 пунктов. Западные страны усиливают санкционное давление на российский энергетический сектор, а украинский конфликт продолжается, что наряду со все еще жесткими монетарными условиями в РФ и крепким рублем лишает акции значимых "бычьих" драйверов, считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, индекс МосБиржи во вторник упал с уровня 2550 пунктов ниже рубежа 2500 пунктов и даже обновил минимум текущего года. Хуже рынка выглядели акции нефтегазовых компаний, что связано с санкционными новостями, неблагоприятным сочетанием дешевеющей нефти и устойчивого рубля. Кроме того, во вторник стало известно о введении временных лимитов на покупки бензина и дизеля на сети АЗС "Татнефти".

Цены на нефть Brent прокололи вниз отметку $80 за баррель впервые с начала марта. Планы подписания меморандума между США и Ираном подтвердили уже обе стороны, а значит, шансы на деэскалацию на этот раз действительно есть. Для российского рынка геополитика большей частью шлет негативные сигналы. По данным западных СМИ, на саммите "большой семерки" во Франции лидеры стран договорились усилить энергетические санкции против РФ. Во вторник же вступили в силу новые санкции Великобритании. Президент США Трамп заявил, что Вашингтон вскоре может отменить санкционные послабления по российской нефти. В то же время он выразил намерение приложить максимум сил для урегулирования украинского конфликта.

В среду завершается саммит G7, возможны новые геополитические заявления. Важным событием середины недели на рынках будет заседание ФРС. Ожидается сохранение ключевой ставки на уровне 3,75%, будет важен тон комментариев регулятора и экономические прогнозы. Также в среду выйдет ежемесячный отчет МЭА.

На российском рынке ГОСА по дивидендам проведут компании "Диод", "Займер" (MOEX: ZAYM), "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU). В центре внимания, в свете приближающегося заседания Банка России, окажутся свежие данные ЦБ по инфляционным ожиданиям населения в июне и недельный отчет Росстата по инфляции. В условиях активизации новостного фона, связанного с геополитикой, усиления движений в сырьевых ценах, а также приближения заседания ЦБ волатильность на рынке может оставаться высокой. Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в коридоре 2450-2550 пунктов, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отметила заявления Трампа, который на саммите G7 во Франции ужесточил риторику в отношении России и допустил отмену исключений из санкций против крупнейших российских нефтяных компаний России на фоне падения цен на нефть. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива. В итоге движение индекса МосБиржи выше 2550 пунктов не состоялось, хотя утром индекс протестировал этот рубеж. Тем не менее, ожидания нового снижения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу в течение двух ближайших дней могут изменить ситуацию на рынке к лучшему, полагает аналитик.

Нефть упала в ожидании прекращения ближневосточного конфликта и скорой разблокировки Ормузского пролива. Нисходящий среднесрочный тренд по нефти продолжается. Если после разблокировки Ормуза на рынке возникнет хаос, то придётся вмешаться ОПЕК+. Цена Brent до конца недели будет колебаться в коридоре $79-85 за баррель, считает аналитик.

Акции ПАО "Группа компаний ПИК" взлетели на падающем рынке по причине окончания на прошлой неделе срока действия оферты от компании, выкупающей бумаги эмитента по цене значительно ниже (на 12%) текущей рыночной цены. Также во вторник отмечался интерес игроков к другим бумагам компаний сектора (ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)), что может быть связано с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 19 июня. Акции "Татнефти" упали вслед за нефтью и на сообщениях о том, что компания установила на АЗС временные лимиты на продажу бензина и дизельного топлива.

В среду индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2450-2550 пунктов, считает Мильчакова.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%), растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,1-1%), а в США динамика смешанная (к 19:00 МСК индексы S&P 500 и Nasdaq просели на 0,2-1,3%, Dow вырос на 0,9%).

Объем промышленного производства в Китае в мае увеличился на 4,5% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управление страны. Темпы роста повысились по сравнению с 4,1% в апреле. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал подъем промпроизводства на 4,3%.

Розничные продажи в стране в мае сократились впервые с декабря 2022 года - на 0,6% в годовом выражении. Месяцем ранее они выросли на 0,2%. Эксперты ожидали сохранения продаж на апрельском уровне.

Инвестиции в основные активы в январе-мае снизились на 4,1% относительно аналогичного периода 2025 года. Рынок ожидал спад на 2%.

Безработица в КНР в мае уменьшилась до 5,1% с 5,2% месяцем ранее. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Банк Японии во вторник ожидаемо повысил ключевую процентную ставку до 1% годовых - это максимальный уровень с сентября 1995 года. Семь из восьми присутствовавших на заседании членов руководства центробанка проголосовали за такое решение. Тоитиро Асада выступил за сохранение ставки, сославшись на то, что понижательные риски для производства и занятости выше, чем повышательные риски для цен. Глава ЦБ Кадзуо Уэда пропустил заседание из-за болезни.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение принято единогласно и совпало с прогнозами рынка. Ставка находится на максимальном уровне за 16 месяцев.

В США число новостроек в мае рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,177 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно уточненным данным, в апреле количество новостроек составляло 1,392 млн, а не 1,465 млн, как сообщилось прежде. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,4% с объявленного ранее апрельского уровня - до 1,43 млн, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают снижение и находятся на 3-месячных минимумах на ожиданиях скорого урегулирования американо-иранского конфликта и восстановления движения судов через Ормузский пролив.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $78,94 за баррель (-5,1% и -4,8% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $75,99 за баррель (-5,9% и -4,9% накануне).

Снижению цен способствует оптимизм в отношении соглашения между США и Ираном. Официальное подписание двумя странами меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, планируется 19 июня. Участники рынка ждут обнародования деталей документа, оценивая сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

До начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля фьючерсы на Brent и WTI торговались на уровне $65-70 за баррель.

"Возможность дальнейшего снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе сохраняется, поскольку трейдеры закладывают в котировки быстрое возобновление прохода судов через Ормузский пролив и возвращение на рынок заблокированных поставок нефти", - отмечает аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Однако, по его словам, возвращение цен на нефть к довоенным уровням может оказаться менее простым, чем предполагают участники рынка, учитывая истощенные запасы сырья, сезонное увеличение спроса, необходимость пополнения стратегических резервов, а также сохранение геополитической неопределенности.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в снижении акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-6,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,2% и -7,3% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,7% и -2,6% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,5%).

Акционеры ПАО "Юнипро" (-1,6%) не приняли решение по вопросу о дивидендах за 2025 г., говорится в раскрытии компании по итогам годового собрания. Ранее совет директоров "Юнипро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. Последний раз акционеры "Юнипро" получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. в размере 12 млрд руб.

Выросли во вторник бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+18,2%), ГК "Самолет" (+2,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,4%), бумаги "Группы ЛСР" (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 77,39 млрд рублей (из них 9,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,8 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,63 млрд рублей на акции "Газпрома").