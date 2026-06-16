Рубль во вторник подешевел в паре с юанем вслед за падением цен на нефть

Москва. 16 июня. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне падения цен на нефть. Участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,73 руб., что на 7,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 17 июня на 31,25 копейки, до 72,1388 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,29 копейки, до 83,7315 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Рост валют затормозился и сменяется контратаками рубля. В курс в настоящее время транслируется апрельский пик цен на нефть. За тот же период поступает и ненефтегазовая выручка от реализации продовольствия, удобрений и других товаров, также существенно подорожавших весной на фоне ближневосточного кризиса. Дополнительные продажи валют могут идти со стороны нефтегазовых экспортеров, чья потребность в рублях может повышаться из-за необходимости финансировать внеплановые ремонтные работы на своих объектах. Снимать навес валютного предложения отчасти помогают покупки валюты Минфином по бюджетному правилу. Продолжение цикла снижения ключевой ставки (ждем в пятницу очередные минус 50 базисных пунктов и 14%), начало сезона отпусков, пробуждающийся импорт и рост геополитической тревожности в контексте украинской проблематики способны в ближайшей перспективе пододвинуть доллар к 73-74 руб., юань - под 11 руб. Текущий спад в нефти тоже может ухудшать общий сантимент к рублевым активам, хотя основной эффект от более низкой стоимости сырья должен проявиться ближе к лету", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Нефть продолжает дешеветь во вторник, Brent торгуется ниже отметки в $80 за баррель впервые с 3 марта.

Снижению цен способствует оптимизм в отношении соглашения между США и Ираном. Официальное подписание двумя странами меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив, планируется 19 июня. Участники рынка ждут обнародования деталей документа, оценивая сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $78,89 за баррель, что на 5,13% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 6,02%, до $75,89 за баррель.

До начала войны на Ближнем Востоке 28 февраля фьючерсы на Brent и WTI торговались на уровне $65-70 за баррель.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти.

"Конечно, мы сможем это сделать, так как нефть теперь поступает", - сказал американский лидер журналистам "на полях" саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив. "Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени", - добавил Трамп.

Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

Банк России во вторник, 16 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,735 трлн рублей (при лимите 4,735 трлн рублей и спросе 4,735 трлн рублей) в среднем по ставке 14,5% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 9 июня, ЦБ разместил 4,67 трлн рублей (при лимите 4,67 трлн рублей и спросе 5,599 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 7 базисных пунктов - до 13,82% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник уменьшились на 1 базисный пункт - до 14,21%, 14,67% и 15,54% годовых соответственно.