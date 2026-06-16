"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Livzon Pharmaceutical с целевой ценой CNY 42,8 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 30,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Китайская фармацевтическая компания Livzon Pharmaceutical, акции которой торгуются на бирже в Шэньчжэне, имеет устойчивые позиции на внутреннем рынке и развивает экспортные возможности, - пишет эксперт. - Livzon в числе первых китайских фармкомпаний готовится вывести на рынок аналог-дженерик знаменитого препарата от ожирения и диабета 2-го типа, семаглутида. Это откроет перед компанией еще больше экспортного потенциала. В то же время эмитент торгуется с крупным дисконтом по отношению к китайскому фармацевтическому сектору".

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