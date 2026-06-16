Сильные операционные показатели Henderson могут стать драйвером роста акций компании - "Газпромбанк Инвестиции"

Сильные операционные показатели ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) за май 2026 года могут стать драйвером роста акций компании, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды Henderson представил сильные операционные результаты за май. Совокупная выручка компании увеличилась на 18,1% г/г. По итогам пяти месяцев 2026 года общая выручка выросла на 6,5% г/г и достигла 11,3 млрд рублей с учетом НДС.

"С учетом слабой динамики акций в последнее время - с начала года бумаги снизились на 32%, включая коррекцию на 10% за последнюю неделю, - сильные майские показатели могут стать драйвером восстановления котировок компании", - считают эксперты.

Компания также объявила о переходе от ежемесячного к ежеквартальному раскрытию операционных результатов. По ее мнению, с учетом существенных колебаний продаж по месяцам квартальный формат будет точнее отражать реальные бизнес-тренды и обеспечит более качественную базу для оценки долгосрочного развития.

Кроме того, в ближайшие дни Henderson планирует запустить собственный распределительный центр общей операционной площадью 19 тыс. кв. м, расположенный в индустриальном парке "Шереметьево" в Московской области, отмечают аналитики. Ввод нового объекта позволит компании отказаться от аренды двух распределительных центров суммарной площадью 11,5 тыс. кв. м, что должно привести к заметному снижению логистических расходов, повышению скорости обработки онлайн-заказов и ускорению поставок продукции в магазины.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.