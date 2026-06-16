"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций XPeng

"БКС Мир инвестиций" подтверждает позитивную оценку акций XPeng с целевой ценой $21 за бумагу, что предполагает потенциал роста 45% на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Рынок электромобилей в Китае начинает охлаждаться, - отмечает эксперт. - Спрос в стране остается под давлением - господдержка сокращается, а конкуренция растет - и главным драйвером роста становится экспорт. Несмотря на слабое начало 2026 года и увеличение расходов на исследования и разработки, XPeng сохраняет потенциал роста. В этом ему должны помочь новые модели, экспансия за рубеж и монетизация технологического арсенала через партнерство с Volkswagen".

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