Рубль, вероятно, до конца июня будет торговаться в диапазонах 72-75 руб./$1, 84-87 руб./EUR1 и 10,6-11,0 руб./юань - "Финам"

Валютная пара доллар/рубль, вероятно, до конца текущего месяца будет торговаться в диапазоне 72-75 руб./$1, курс пары евро/рубль, видимо, останется в районе 84-87 руб./EUR1, а курс юаня будет находиться в диапазоне 10,6-11,0 руб., говорится в материале аналитика "Финама" Александра Потавина.

Внутренний валютный рынок ввиду его закрытости от денег внешних инвесторов реагирует только на динамику текущего спроса - предложения валюты на рынке. А с этим фактором пока ничего не меняется, отмечает эксперт. С временным лагом в полтора-два месяца российские экспортеры продолжат заводить повышенные объемы выручки, полученной от выросших весной цен на нефть.

При этом в текущих условиях валюты, приходящей во внутренний контур, больше, чем спрос на нее, что делает рубль слишком крепким, указывает Потавин.

Возможно, обращает внимание аналитик "Финама", стоит также учитывать, что текущее снижение цен на нефть - это больше игра на ожиданиях, ведь Ормузский пролив в лучшем случае откроется 19 июня, да и то не сразу. "За это время могут произойти какие-нибудь новые столкновения конфликтующих сторон или же военные провокации. Поэтому мы не ждем, что цены на нефть продолжат непрерывное активное снижение", - отмечает он.

Недавнее выступление Министра финансов А. Силуанова на ПМЭФ-2026 просигнализировало о возврате Минфина к прежней курсовой политике и бюджетному правилу, то есть планируется снова регулярно покупать валюту при высоких ценах на нефть, что будет способствовать постепенному ослаблению рубля и росту курса доллара, евро и юаня, указывает Потавин.

К ослаблению рубля может подтолкнуть и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Но это более структурный фактор, который не оказывает на национальную валюту быстрое влияние, отмечает эксперт инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что до конца июня курс доллара будет торговаться в диапазоне 72-75 руб./$1, курс евро в это время, видимо, останется в районе 84-87 руб./EUR1, а курс юаня будет находиться в диапазоне 10,6-11,0 руб." - прогнозирует Потавин.

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