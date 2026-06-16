Инвестидей в акциях Роснефти и ЛУКОЙЛа пока нет - "Вектор Капитал"

Инвестиционных идей в акциях "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" в настоящее время нет, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

"На наш взгляд, даже после сильного падения цен бумаг "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" никаких идей в них прямо сейчас быть не может. Да, возможны локальные отскоки на закрытии "шортов" и общем восстановлении рынка, но при текущих вводных ( крепком рубле, падении цен на нефть и сохранении санкций) какого-либо смысла покупать эти акции мы не видим, - пишут эксперты в комментарии. - Дивидендная доходность в 11% вряд ли способна компенсировать все те риски, которые берет на себя инвестор".

При этом аналитики инвесткомпании обращают внимание, что с "Татнефтью" ситуация получше, но с учетом ограничений на продажу топлива и атак на ТАНЕКО и ее бумагам придется идти ниже в стоимости, если ситуация не нормализуется.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.