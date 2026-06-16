Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 16 июня. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть. Участники рынка переходят к ожиданию заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 19 июня.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,665 руб., что на 1,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск укрепился на 9 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 72,23 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 38 копеек, до 83,94 руб./EUR1.

Валютная пара юань/рубль продолжит во вторник движение в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, а пара доллар/рубль по-прежнему будет торговаться в коридоре 71-76 руб./$1, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"На текущий момент мы не видим поводов для направленного движения в основных мировых валютах. С одной стороны, сохраняется навес предложения иностранной валюты на рынке на фоне поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам при слабом спросе со стороны импортеров и низких объемах покупок по бюджетному правилу, - пишет эксперт в комментарии. - С другой стороны, снижение цен на нефть будет способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты, что несколько улучшит ситуацию с балансом. В сложившихся обстоятельствах консолидация основных мировых валют на достигнутых уровнях выглядит обоснованно".

Курс валютной пары юань/рубль в целом может пока продолжить движение у нижней границы диапазона 10,65-10,8 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль понедельник начал заметным ослаблением на деэскалации на Ближнем Востоке, но затем курс коррекционно шел вниз. Снижение цен на нефть окажет давление на рубль лишь с временным лагом, а пока продажи валюты экспортерами останутся высокими. В целом курс может продолжить пока движение у нижней границы диапазона 10,65-10,80 руб./юань", - говорится в комментарии.

Также эксперты полагают, что в ожидании дальнейших геополитических вводных котировки нефти марки Brent могут на время задержаться у $80-82 за баррель.

Цены на нефть ускорили снижение днем во вторник, а стоимость Brent впервые с 4 марта опустилась ниже отметки $81 за баррель на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $80,82 за баррель, на 2,81% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,89%, до $78,42 за баррель.

За неделю стоимость эталонных марок нефти упала примерно на 9%, однако остается значительно выше предкризисных уровней, отмечает The Wall Street Journal.

Давление на нефтяной рынок оказывают сообщения о том, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей об урегулировании конфликта. Ожидается, что официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия в ближневосточном регионе и восстановить движение судов через Ормузский пролив, состоится 19 июня.

Трейдеры ждут обнародования деталей документа и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

Банк России во вторник, 16 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,735 трлн рублей (при лимите 4,735 трлн рублей и спросе 4,735 трлн рублей) в среднем по ставке 14,5% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 9 июня, ЦБ разместил 4,67 трлн рублей (при лимите 4,67 трлн рублей и спросе 5,599 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых.