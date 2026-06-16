Альфа-банк сохраняет "нейтральную" оценку акций АЛРОСА

Альфа-банк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков.

Данные от GJEPC за май выглядят если не оптимистично, то достаточно обнадеживающе: в то время как объемы чистого импорта по сравнению с апрелем снизились до 5,8 млн карат, следуя в том числе трендам сезонности, экспорт бриллиантов вырос до 1,3 млн карат, отмечают эксперты.

Это предполагает рост как месяц к месяцу, так и год к году (+4% м/м, +21% г/г), на фоне снижения запасов в цепочках поставок и спроса на натуральные бриллианты.

Позитивная динамика на бриллианты мелкой каратности наблюдалась и на оптовом рынке, однако об устойчивом развороте тренда можно будет говорить позже, указывают в Альфа-банке. Впереди традиционный сезон летнего затишья и отпусков.

"Акции "АЛРОСА" в моменте торгуются вместе с рынком. Сохраняем нейтральный взгляд. Помимо рыночных факторов, определяющим в свете финансовых результатов компании остается курс рубля, - пишут аналитики в комментарии. - На MTM основе доходность по СДП компании выглядит отрицательной. Таким образом, переоценка "апсайда" во многом зависит от скорости ослабления национальной валюты".

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