Рубль может ослабнуть по отношению к доллару США до 75-80 руб./$1 к концу лета текущего года, говорится в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

Рубль продолжает игнорировать негативные факторы - падение нефти, расширение бюджетного дефицита, будущее сокращение валютной выручки, констатируют эксперты.

Чем дольше продолжается эта история, тем сильнее будет коррекционное движение. Базовый ориентир ослабления - 75-80 руб./$ к концу лета 2026 года, прогнозируют аналитики.

Чем дольше рубль держит искусственную крепость, тем резче будет движение в момент нормализации, предупреждают в инвесткомпании. Валютный хедж обязателен: юаневые и квазивалютные облигации, "Сургутнефтегаз" (прив.) - классический инструмент для позиционирования на ослабление рубля.

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