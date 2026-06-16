Цена меди может упасть до $12000/тонну к концу 2026г - "СберИнвестиции"

Котировки меди могут опуститься к уровню $12000 за тонну к концу текущего года, считают аналитики "СберИнвестиций".

Высокая цена на медь сохранилась, даже несмотря на ускорение мировой инфляции и рост цен на энергоносители, констатируют эксперты - сейчас она находится около $13500 за тонну (с начала года прибавка составила 8%).

Главным образом медь поддержали устойчивость экономик к росту цен на нефть и проблемы с предложением, но аналитики считают, что эти факторы уже заложены в котировки металла.

Более того, они ждут, что в 2026-2027 годах на рынке появится небольшой профицит меди:

- в первом квартале текущего года добыча меди в мире выросла лишь на 1,5%, но рост потребления лома компенсировал эту проблему;

- и здесь влияет ситуация на Ближнем Востоке; если страны нарушат перемирие и конфликт продолжится, рост спроса на медь может замедлиться.

На этом фоне эксперты "СберИнвестиций" повысили среднюю цену на медь на 2026-2027 годы на 8-12%, но к концу 2026 года ждут, что ее стоимость упадет до $12000 за тонну.

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