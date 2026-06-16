"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Россетей до 0,05953 руб

Аналитическая компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Россети" с 0,1018 руб. до 0,05953 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста около 13%, рекомендация сохраняется на уровне "держать", сообщается в материале экспертов.

Цена бумаг эмитента с начала 2026 года потеряла 24%, заметно отстав от индекса Мосбиржи, констатируют аналитики.

Давление на котировки усилили планы компании провести дополнительную эмиссию до 903 млрд акций и рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды за 2025 год.

При этом операционные показатели группы остаются устойчивыми, отмечают в "АКБФ": EBITDA выросла до 555,7 млрд руб., а чистая прибыль составила 141,4 млрд руб. против убытка годом ранее.

Главный вызов - финансирование масштабной инвестиционной программы объемом свыше 2 трлн руб. до 2032 года.

"Справедливая стоимость акций "Россетей" после пересмотра снижена до 0,05953 руб. против 0,1018 руб. ранее. Текущая оценка предполагает потенциал роста около 13% и соответствует рекомендации "держать", - пишут эксперты в обзоре. - При этом бумаги сохраняют потенциал для существенной переоценки в случае снижения геополитических рисков или появления более понятного механизма финансирования инвестиционной программы компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.