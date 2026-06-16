Техническая цель снижения цены нефти Brent - около $65/барр. - "КИТ Финанс Брокер"

Техническая цель снижения цены нефти Brent - около $65/барр., говорится в комментарии аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Рамочное соглашение между США и Ираном, анонсированное еще 24 мая, получает финальное оформление - подписание запланировано на 19 июня. Иран обеспечивает свободный транзит через Ормузский пролив на 60 дней в соответствии с договором, - отмечают эксперты. - Результат - Brent уже ниже $83/барр., и это движение имеет не только спекулятивную, но и фундаментальную основу".

По мнению аналитиков, при полном снятии иранских ограничений баланс рынка смещается в сторону профицита на 0,8-1,0 млн барр./сут. - достаточно для закрепления среднесрочного нисходящего тренда. "Технически на графике Brent сформирована разворотная модель "двойная вершина" - цель снижения по техническому анализу уровень около $65/барр.", - указывают стратеги инвесткомпании.

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