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Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" рекомендует покупать акции Сбербанка с целевой ценой 473,99 руб
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16 июня 2026 года 14:33
"АКБФ" рекомендует покупать акции Сбербанка с целевой ценой 473,99 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции Сбербанка с целевой ценой 473,99 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 46% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк продолжает подтверждать статус одного из самых устойчивых эмитентов российского рынка, - пишут они. - По итогам 2025 года чистая прибыль достигла 1,7 трлн руб., а за первые пять месяцев 2026 года выросла еще на 21,1%. Банк активно внедряет технологии искусственного интеллекта, рассчитывая повысить эффективность бизнеса и сохранить высокую рентабельность даже в условиях замедления экономики". Дополнительным аргументом для инвесторов остаются дивиденды: за 2025 год рекомендованы выплаты в размере 37,64 руб. на акцию, а прогноз на следующий год составляет уже 42,3 руб. При этом Сбербанк, на взгляд аналитиков, сохраняет сильные позиции в кредитовании и называет себя одним из ключевых бенефициаров будущего снижения ставок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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