ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку всего на 25 б.п. на заседании 19 июня - инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку всего на 25 б.п. до 14,25% на заседании 19 июня, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Полагаем, смягчение ДКП продолжится, но окажется меньшим, чем перед этим, - отмечает эксперт. - По сравнению с апрелем, когда совет директоров в предыдущий раз обсуждал ставку, количество факторов риска увеличилось. Небольшое замедление общей инфляции и повышение темпа кредитования на фоне неопределенности с корректировками бюджета ослабляют основания для того, чтобы уменьшить ставку опять на 50 б.п."

Аналитик предполагает снижение лишь на 25 б.п. до 14,25% при по-прежнему консервативном прогнозе Центробанка. Вероятность такого развития событий Коныгин оценивает в 50%, уменьшения "ключа" на 50 б.п. - в 35%, сохранения на нынешнем уровне - в 15%.

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