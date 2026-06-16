Участие в размещении бондов Авто финанс банка интересно при финальном купоне 14,40% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска бондов Авто финанс банка серии БО-001P-19 интересно при финальном купоне 14,40%, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

Авто финанс банк на 17 июня планирует сбор заявок на размещение 3-летнего выпуска серии БО-001P-19 объемом не более 10 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по доходности - не выше КБД + 160 б. п.

"Заявленные на премаркетинге условия не подразумевают премии ко вторичному рынку бумаг эмитентов с рейтингом AA из финансового сектора, - пишут эксперты. - Участие представляется интересным при финальном купоне в 14,40% (YTM 15,39%). При более низком купоне привлекательнее обращающийся выпуск эмитента БО-001P-18".

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