Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Яндекса - БК "Регион"

Инвесторам стоит обратить внимание на размещаемые во вторник рублевые облигации"Яндекса" - 3-летнего флоатера серии 001Р-04 и 2-летнего "фикса" серии 001Р-05, говорится в материале аналитиков брокерской компании "Регион".

МКПАО "Яндекс" 16 июня собирает заявки на размещение "фикса" и флоатера суммарным объемом не менее 30 млрд руб. Ориентир по доходности 3-летнего флоатера серии 001Р-04 - не выше ключевой ставки + 150 б. п. Ориентир для 2-летнего фикса - не более КБД + 140 б. п. Купонный период по обоим выпускам - месяц. Размещения запланированы на 19 июня.

На взгляд экспертов, при оценке данных выпусков следует учитывать весьма ограниченное количество выпусков на рынке, что говорит о наличии остатков по открытым лимитам.

"Предлагаемый к размещению рублевый трехлетний выпуск с плавающим купоном изначально маркетируется с премией к КС ЦБР на уровне 150 б.п., - отмечают Александр Ермак и Мария Сулима. - С учетом уровней последних размещений на рынке мы видим справедливую премию по купону к КС ЦБР на уровне 130-140 б.п.".

Предлагаемый к размещению рублевый двухлетний выпуск с фиксированным купоном изначально маркетировался со спредом к КБД 140 б.п. Первоначальные ориентиры по купону и доходности были установлены на уровне 13,70% и 14,59% годовых соответственно. По оценке аналитиков брокера, справедливый спред составляет 100-110 б.п., что транслируется в доходность 14,20-14,30% и купон 13,35-13,45% годовых.

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