Вероятное снижение ставки ЦБ до 14% выступит стимулирующим фактором для акций компаний-застройщиков - Freedom Global

Вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14% на заседании 19 июня выступит стимулирующим фактором для акций компаний-застройщиков на краткосрочном горизонте, полагает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

"На этой неделе в преддверии объявления решения Банка России по ключевой ставке 19 июня есть смысл понаблюдать за акциями застройщиков, - пишет эксперт в комментарии. - Банк России, судя по всему, не станет отступать от стратегии умеренного снижения ключевой ставки: в ближайшую пятницу показатель может опуститься ещё на 0,5 процентного пункта и достичь отметки в 14% годовых. Прогнозируемое снижение ключевой ставки способно выступить в роли позитивного фактора, стимулирующего рынок акций компаний-застройщиков на краткосрочном горизонте".

По мнению Мильчаковой, наибольший интерес для инвесторов из акций сектора недвижимости и строительства могут представлять недооценённые бумаги строительной "Группы ЛСР", которая финансово устойчива, менее закредитована, чем аналоги, и платит неплохие дивиденды.

Аналитик напоминает, что эмитент выплатит дивиденды за 2025 год в размере 78 руб. на акцию, как и годом ранее, дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 13 июля, последний день для приобретения акций "с дивидендом", соответственно, 10 июля.

Целевая цена по акциям "ЛСР" составляет 900 руб. на годовом горизонте, рейтинг - "покупать".

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