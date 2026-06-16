Рубль пока может продолжить движение около уровня 10,65 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль в целом может пока продолжить движение у нижней границы диапазона 10,65-10,80 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль понедельник начал заметным ослаблением на деэскалации на Ближнем Востоке, но затем курс коррекционно шел вниз. Снижение цен на нефть окажет давление на рубль лишь с временным лагом, а пока продажи валюты экспортерами останутся высокими. В целом курс может продолжить пока движение у нижней границы диапазона 10,65-10,80 руб./юань", - говорится в комментарии.

Также эксперты полагают, что в ожидании дальнейших геополитических вводных котировки нефти марки Brent могут на время задержаться у $82-83 за баррель.

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