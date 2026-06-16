Волатильность рынка акций РФ будет повышенной в ближайшие дни - "БКС МИ"

Волатильность российского рынка акций будет повышенной в ближайшие дни, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Текущая неделя будет богата на события: ожидается экспирация квартальных фьючерсов, в среду выйдут данные по инфляционным ожиданиям. Завершит неделю заседание ЦБ и решение по ключевой ставке. Поэтому повышенная волатильность гарантирована, - указывает эксперт. - Торги понедельника показали, что геополитический фактор может сменить направление на российском рынке акций в любой момент. Дальнейшее движение будет завесить от развития ситуации вокруг мирного урегулирования украинского кризиса. Потенциал роста в акциях остается привлекательным".

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