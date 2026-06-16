Рубль утром немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 16 июня. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6585 руб. (+0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,62 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Валютная пара юань/рубль продолжит во вторник движение в нижней половине диапазона 10,5-11 руб. за юань, а пара доллар/рубль по-прежнему будет торговаться в коридоре 71-76 руб./$1, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"На текущий момент мы не видим поводов для направленного движения в основных мировых валютах. С одной стороны, сохраняется навес предложения иностранной валюты на рынке на фоне поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам при слабом спросе со стороны импортеров и низких объемах покупок по бюджетному правилу, - пишет эксперт в комментарии. - С другой стороны, снижение цен на нефть будет способствовать активизации спекулятивного спроса на валюты, что несколько улучшит ситуацию с балансом. В сложившихся обстоятельствах консолидация основных мировых валют на достигнутых уровнях выглядит обоснованно".

Цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник Brent подешевела на 4,76%, WTI - на 4,87%.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $82,69 за баррель, на 0,53% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,37%, до $80,45 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Тем временем глава Белого дома заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.